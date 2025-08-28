Πρεμιέρα με το δεξί για την Εθνική μπάσκετ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και η άμυνα αποδείχτηκαν υπεραρκετά, στην πρεμιέρα της εθνικής, στον 3ο όμιλο του Ευρωμπάσκετ 2025. Η Eθνική είχε τις απαντήσεις, στα επιθετικά ξεσπάσματα της Ιταλίας, επικρατώντας, με 75-66 στο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Ο «Greek Freak» πήρε στους ώμους του τη «γαλανόλευκη» επιθετικά, μετρώντας 31 πόντους (14/20 δίποντα, 3/4 βολές), 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ, σε 29:02΄΄ συμμετοχής.

Η εθνική προσπέρασε ακόμη και με +14 πόντους (61-47), είδε την Ιταλία να μειώνει στο -6 (66-60), 3:55΄΄ πριν το τέλος, αλλά με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να σημειώνει έξι πόντους μέχρι το φινάλε και ένα τρίποντο «μαχαιριά» από τον Θανάση Αντετοκούνμπο... πήρε αυτό που ήθελε, χωρίς πάντως να εντυπωσιάσει.

Ο Κώστας Σλούκας πέτυχε 9 πόντους με 2/2 τρίποντα και 4 ασίστ, 9 πόντους και 4 ριμπάουντ είχε ο Ντίνος Μήτογλου, ενώ 8 πόντους με 3 ασίστ πρόσφερε ο Βασίλης Τολιόπουλος. Δεν πήρε χρόνο συμμετοχής ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ.

Τα 16 λάθη της εθνικής (11 η Ιταλία) αποτελούν τομέα, στον οποίο θα πρέπει να δουλέψουν οι διεθνείς... όσο θα προχωρά η διοργάνωση.

Ο ΝΒΑερ της Ιταλίας, Σιμόνε Φοντέκιο, έμεινε στους 4 πόντους, χάρη στο εξαιρετικό μαρκάρισμα, κυρίως από τον αρχηγό της εθνικής Κώστα Παπανικολάου. Ο Νίκολο Μέλι ήταν ο κορυφαίος παίκτης των Ιταλών, με 15 πόντους και 7 ριμπάουντ. Ο Σαλιού Νιανγκ σημείωσε 11 πόντους και 10 ο Ματέο Σπανιόλο.

Επόμενη αντίπαλος της εθνικής, είναι η οικοδέσποινα του 3ου ομίλου του Ευρωμπάσκετ 2025, Κύπρος, το Σάββατο (30/8, 18:15), για τη 2η αγωνιστική, στο κλειστό γήπεδο «Σπύρος Κυπριανού» της Λεμεσού.

Τα δεκάλεπτα: 22-12, 36-32, 56-45, 75-66.

Διαιτητές: Βάθκεθ (Ισπανία), Γκεντβίλας (Λιθουανία), Πρακς (Ουγγαρία)

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 6, Λαρεντζάκης 3 (1), Τολιόπουλος 8 (2), Σλούκας 9 (2), Καλαϊτζάκης, Παπανικολάου 3 (1), Κατσίβελης, Αντετοκούνμπο Γ. 31, Αντετοκούνμπο Κ., Αντετοκούνμπο Θ. 6 (1), Μήτογλου 9

ΙΤΑΛΙΑ (Τζανμάρκο Ποτσέκο): Γκαλινάρι 8, Μέλι 15 (1), Φοντέκιο 4 (1), Τόμπσον 3, Ρίτσι 5 (1), Σπανιόλο 10, Νιανγκ 11 (1), Σπίσου, Ντιουφ 4, Παγιόλα 6 (2)