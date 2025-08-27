Άνετη πρεμιέρα για τη Σερβία στο Ευρωμπάσκετ

Η πανίσχυρη Σερβία φανέρωσε τις διαθέσεις της από την πρεμιέρα του εφετινού Ευρωμπάσκετ, συντρίβοντας την Εσθονία στη Ρίγα, όπου φιλοξενείται ο 1ος όμιλος. Η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς δεν έδειξε... οίκτο και συνέτριψε με 98-64 τους Εσθονούς, που περιορίστηκαν σε ρόλο θεατών των... ορέξεων του Γιόκιτς και της παρέας του.
Οι Σέρβοι βασίστηκαν στη διάρκεια που έδειξαν σε άμυνα και επίθεση από το τζάμπολ της αναμέτρησης, εξασφαλίζοντας από το πρώτο δεκάλεπτο ένα μαξιλαράκι ασφαλείας 20 πόντων (31-12 στο 10΄) και μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το υπόλοιπο της αναμέτρησης. Μέχρι το 30΄ η μεγάλη των «Πλάβι σχολή» έδωσε ρεσιτάλ παραγωγικότητας (έκλεισε την τρίτη περίοδο με 86 πόντους) και στον... επίλογο κατέβασε ταχύτητα, απέναντι στους αδύναμους Εσθονούς.
Ο αστέρας των Ντένβερ Νάγκετς, Νίκολα Γιόκιτς, άγγιξε το τριπλ νταμπλ σε 24 λεπτά συμμετοχής με 11 πόντους, 10 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ την επίθεση οδήγησε ο Νίκολα Γιόβιτς με 18 πόντους. Ο Φιλίπ Πετρούσεβ πρόσθεσε 12 πόντους, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς 11, Αλέκσα Αβράμοβιτς 13. Από την Εσθονία πάλεψε ο Χένρι Ντρελ με 11 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 32-12, 56-29, 86-44, 98-64
Οι συνθέσεις:
ΣΕΡΒΙΑ (Πέσιτς): Πετρούσεβ 12 (2), Γιόβιτς 18 (3), Μπογκντάνοβιτς 11 (1), Μαρίνκοβιτς 6 (2), Βούκτσεβιτς 9, Ντόμπριτς 2, Γιόκιτς 11, Μίτσιτς 4, Γκούντουριτς 6, Γιόβιτς 4, Αβράμοβιτς 13 (3), Μιλουτίνοβ 2.
ΕΣΘΟΝΙΑ (Ρανουλα): Ντρελ 11 (1), Ρόζενθαλ 5 (1), Ραϊέστε 2, Τρέιερ 8 (2), Γιούρκαταμ, Τας 5, Βένε 5 (1), Χέρμετ 2, Γιόεσαρ 6, Ρίισμα 2, Κόνοντσκουκ 10 (2), Κουλαμάε 8 (1).
Τα άλλα αποτελέσματα
Νίκες στον πρώτο όμιλο, σημείωσαν επίσης η Πορτογαλία και η Τουρκία. Τα αποτελέσματα:
- Τσεχία-Πορτογαλία... 50-62
- Λετονία-Τουρκία... 73-93
- Σερβία-Εσθονία... 98-64
Για τον δεύτερο όμιλο, Λιθουανία, Γερμανία και Φινλανδία επικράτησαν των αντιπάλων τους. Συγκεκριμένα:
- Μεγάλη Βρετανία-Λιθουανία... 70-94
- Μαυροβούνιο-Γερμανία... 76-106
- Σουηδία-Φινλανδία... 90-93
