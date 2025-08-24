Αθήνα, 26°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.8° 23.6°
2 BF
45%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
24°C
25.0° 21.6°
2 BF
59%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.0°
0 BF
67%
Ιωάννινα
Αίθριος καιρός
19°C
18.9° 18.9°
1 BF
72%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
2 BF
49%
Βέροια
Αίθριος καιρός
23°C
23.2° 23.2°
1 BF
42%
Κοζάνη
Σποραδικές νεφώσεις
17°C
17.4° 17.4°
2 BF
39%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
24°C
24.1° 24.1°
1 BF
68%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
26°C
25.8° 25.5°
3 BF
69%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
25°C
25.0° 24.9°
3 BF
48%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
38%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
24°C
24.3° 24.3°
2 BF
54%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
25°C
24.9° 24.9°
3 BF
78%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.9°
1 BF
68%
Λαμία
Αυξημένες νεφώσεις
26°C
26.2° 26.0°
1 BF
48%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 26.8°
3 BF
63%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
22.7° 20.8°
0 BF
56%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
21°C
21.3° 21.3°
2 BF
78%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
21°C
21.4° 21.4°
2 BF
70%
Καστοριά
Σποραδικές νεφώσεις
20°C
20.2° 20.2°
0 BF
49%
Δευτέρα, 25 Αυγούστου, 2025
ο Βασίλης Σπανούλης
EUROKINISSI

Η δωδεκάδα της Ελλάδας στο Eurobasket

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn.gr
Το σχηματισμό αποφάσισε και ανακοίνωσε, ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος Βασίλης Σπανούλης.

Τη δωδεκάδα της Ελλάδας στο Ευρωμπάσκετ 2025 αποφάσισε και ανακοίνωσε, ο προπονητής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος Βασίλης Σπανούλης:

  1. Κώστας Σλούκας (guard)
  2. Βασίλης Τολιόπουλος (guard)
  3. Δημήτρης Κατσίβελης (guard)
  4. Τάιλερ Ντόρσεϊ (guard)
  5. Γιαννούλης Λαρεντζάκης (guard)
  6. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης (guard)
  7. Κώστας Παπανικολάου (forward - center)
  8. Θανάσης Αντετοκούνμπο (forward - center)
  9. Ντίνος Μήτογλου (forward - center)
  10. Αλέξανδρος Σαμοντούροβ (forward - center)
  11. Γιάννης Αντετοκούνμπο (forward - center)
  12. Κώστας Αντετοκούνμπο (forward - center)

Το πρόγραμμα του τρίτου ομίλου:

Πέμπτη 28 Αυγούστου

  • 15:00 Γεωργία-Ισπανία
  • 18:15 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Κύπρος
  • 21:30 Ελλάδα-Ιταλία

Σάββατο 30 Αυγούστου

  • 15:00 Ιταλία-Γεωργία
  • 18:15 Κύπρος-Ελλάδα
  • 21:30 Ισπανία-Βοσνία/Ερζεγοβίνη

Κυριακή 31 Αυγούστου

  • 15:00 Γεωργία-Ελλάδα
  • 18:15 Ισπανία-Κύπρος
  • 21:30 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Ιταλία

Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Ελλάδα-Βοσνία/Ερζεγοβίνη
  • 18:15 Κύπρος-Γεωργία
  • 21:30 Ιταλία-Ισπανία

Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου

  • 15:00 Βοσνία/Ερζεγοβίνη-Γεωργία
  • 18:15 Ιταλία-Κύπρος
  • 21:30 Ισπανία-Ελλάδα
