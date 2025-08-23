Αθήνα, 31°C
Σάββατο, 23 Αυγούστου, 2025
Ελλάδα - Βέλγιο
EUROKINISSI

Στην τελική ευθεία η Εθνική για το Eurobasket - «Κόπηκαν» Χουγκάζ και Μπαζίνας

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn. gr
Ο Βασίλης Σπανούλης θα ανακοινώσει την τελική 12 μετά το φιλικό με τη Γαλλία.

Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας «κόπηκαν» από την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας, εν όψει του Ευρωμπάσκετ 2025. 

Πλέον το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα συνεχίζει με 13 παίκτες την προετοιμασία του και μετά το αυριανό φιλικό (24/8, 20:00) με τη Γαλλία στο ΟΑΚΑ, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Βασίλης Σπανούλης, θα ανακοινώσει τη δωδεκάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα μας στη διοργάνωση. 

Η ενημέρωση της ΕΟΚ: «Οι Νίκος Χουγκάζ και Νάσος Μπαζίνας ολοκλήρωσαν σήμερα την παρουσία τους στην προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών. Οι παίκτες που έχουν απομείνει είναι 13 και αύριο μετά το ματς με τη Γαλλία θα ανακοινωθεί η 12αδα του Ευρωμπάσκετ».

Στην τελική ευθεία η Εθνική για το Eurobasket - «Κόπηκαν» Χουγκάζ και Μπαζίνας

