Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
30.9° 29.1°
2 BF
54%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.7° 26.1°
1 BF
68%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
27°C
27.0° 27.0°
3 BF
86%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
23°C
22.9° 22.9°
1 BF
68%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
26°C
25.9° 25.9°
0 BF
61%
Βέροια
Αίθριος καιρός
27°C
26.6° 26.6°
3 BF
53%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
23°C
23.4° 23.4°
3 BF
35%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
26°C
26.0° 26.0°
1 BF
85%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
27°C
29.9° 26.8°
3 BF
57%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 27.7°
1 BF
44%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
28°C
28.4° 28.4°
2 BF
69%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
28°C
28.8° 27.7°
2 BF
51%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
25.9° 25.9°
0 BF
94%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
29%
Λαμία
Αίθριος καιρός
28°C
28.2° 28.2°
2 BF
64%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
28°C
27.7° 26.8°
3 BF
78%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
32°C
31.8° 31.6°
4 BF
29%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
27.1° 24.3°
0 BF
77%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
29°C
29.2° 28.6°
3 BF
45%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
23°C
23.0° 23.0°
2 BF
57%
Παρασκευή, 22 Αυγούστου, 2025
Ελλάδα - Ιταλία
EUROKINISSI

Η Εθνική «τρόμαξε» την Ιταλία που αντιμετωπίζει στην πρεμιέρα του Eurobasket

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn. gr
Παρά τις μεγάλες απουσίες, η Ελλάδα πήρε τη νίκη σε ένα πολύ δυνατό τεστ. 

Ένα ημίχρονο, το πρώτο, επηρεάστηκε η εθνική από την απουσία του σούπερ σταρ της Γιάννη Αντετοκούνμπο, καθώς και των δύο βασικών Κώστα Σλούκα και Ντίνου Μήτογλου στον αγώνα με την Ιταλία, για την 3η και τελευταία ημέρα του τουρνουά «Ακρόπολις». Σημειώνοντας 27 πόντους στο 3ο δεκάλεπτο (μετρούσε 30 στο α΄ μέρος), βρίσκοντας ρυθμό από την ασφυκτική άμυνά τους στους παίκτες του Τζανμάρκο Ποτσέκο, η «επίσημη» αγαπημένη πήρε τη νίκη με 76-74 απέναντι στην πρώτη αντίπαλό της στο Ευρωμπάσκετ 2025 (28/8, 21:30) για τον 3ο όμιλο (Λεμεσός). 

Με δύο στις δύο νίκες, απέναντι σε Λετονία και Ιταλία, η εθνική κατέλαβε την πρώτη θέση στο Τουρνουά «Ακρόπολις». Τη 2η θέση πήρε η Λετονία με 1-1 και την 3η θέση η Ιταλία με 0-2.

Μπροστά σε περίπου 14 χιλιάδες φιλάθλους, η εθνική έστειλε μήνυμα πως δεν στηρίζεται μόνο στα «μεγάλα ονόματα», αλλά έχει βάθος στον πάγκο και είναι έτοιμη για μεγάλα πράγματα. 

Η εθνική που ήταν άστοχη στα τρίποντα στο ημίχρονο με 3/9 τρίποντα τέλειωσε το ματς με 11/19 έξω από τα 6.75 έναντι των 12/26 της Ιταλίας.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ που είχε μείνει στο μηδέν στο πρώτο 20άλεπτο, μπήκε αφηνιασμένος στην 3η περίοδο και μαζί με τους Κώστα Αντετοκούνμπο, Δημήτρη Κατσίβελη γύρισαν το ματς από το 40-30 στο ημίχρονο.

Ο Ντόρσεϊ σημείωσε 14 πόντους με 3/5 τρίποντα, 11 πέτυχε ο αρχηγός της εθνικής Κώστας Παπανικολάου με 3/4 τρίποντα, ενώ από 10 είχαν οι Βασίλης Τολιόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο είχε 9 πόντους, 6 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 2 ασίστ και 2 κοψίματα.

Από την Ιταλία ξεχώρισαν οι Σιμόνε Φοντέκιο (18π. Με 4/7 τρίποντα και 6 ριμπάουντ) και Σαλιού Νιανγκ με 14 πόντους και ριμπάουντ. Εκτός παρέμεινε και σήμερα ο Ντανίλο Γκαλινάρι.

Η εθνική θα δώσει το τελευταίο φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας της ενόψει του Ευρωμπάσκετ 2025 την Κυριακή (24/8, 20:00) απέναντι στη Γαλλία, στο ΟΑΚΑ.

Τα δεκάλεπτα: 16-20, 30-40, 57-52, 76-74.


Περισσότερα σε λίγο...

 

 

