«Κατοστάρα» για την Εθνική στην «πρεμιέρα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η εθνική μπάσκετ στο πρώτο της ματς για το τουρνουά Ακρόπολις, αλλά και στο πρώτο φιλικό που αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ 2025.

Το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη νίκησε 104-86 τη Λετονία, με τον Έλληνα σταρ του NBA να παρουσιάζεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας 25 πόντους και 10 ριμπάουντ σε λιγότερα από 20 λεπτά συμμετοχής.



Η ενσωμάτωση του «Greek Freak» άλλαξε την εικόνα της εθνικής εν συγκρίσει με τις πρώτες τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις, αφού η παρουσία του άνοιξε τα ελεύθερα σουτ, όπως φαίνεται και από τα 13/25 τρίποντα των Ελλήνων διεθνών. Οι Λετονοί απάντησαν με 17/35 έξω από τα 6.75, προσπαθώντας να ρίξουν τη... μόνιμα διψήφια διαφορά υπέρ της Ελλάδας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 25 πόντους σε 15:18΄΄ λεπτά συμμετοχής με 7/9 βολές, 9/11 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 7 κερδισμένα φάουλ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα, 2 κλεψίματα και 1 λάθος, μπροστά σε 9.500 φιλάθλους, στο κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων “ Telekom Center Athens”.

Σε μεγάλη βραδιά ήταν και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με 14 πόντους (4/7 τρίποντα) και 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ σημείωσε 11 πόντους. Διψήφιος με 10 πόντους, αλλά και 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Κώστας Σλούκας μοίρασε 10 ασίστ ενώ σημείωσε και 8 πόντους. Ο Ντίνος Μήτογλου πέτυχε 9 πόντους.

Από τη Λετονία που μείωνε στους 10 πόντους, αλλά δεν μπορούσε να μειώσει περισσότερο, ο Ρίχαρντς Λόμαζς πέτυχε 17 πόντους με 4/6 τρίποντα, μετρώντας και 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Άρτουρς Κούρουτς είχε 12 πόντους με 4/5 τρίποντα, 9 πόντους ο Ντάβις Μπέρτανς. Το μεγάλο αστέρι της Λετονίας, Κρίσταπς Πορζίνγκις έμεινε στους 7 πόντους, με τον σέντερ των Ατλάντα Χοκς ν' αγωνίζεται για 19:27΄΄.

Tους Βασίλη Τολιόπουλο και ο Κώστα Αντετοκούνμπο άφησε εκτός δωδεκάδας ο Βασίλης Σπανούλης στην πρεμιέρα του Τουρνουά «Ακρόπολις».

Την Πέμπτη η Λετονία αντιμετωπίζει την Ιταλία στις 20:00, ενώ την Παρασκευή (22/8, 20:00) η εθνική αντιμετωπίζει την Ιταλία, για την 3η και τελευταία ημέρα του τουρνουά «Ακρόπολις».

Τα δεκάλεπτα: 30-17, 61-49, 82-66, 104-86

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τζιοπάνος, Χριστινάκης

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 10, Λαρεντζάκης 14 (4), Σλούκας 8 (2), Καλαϊτζάκης 8, Παπανικολαου 8 (2), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 11 (3), Χουγκάζ, Αντετοκούνμπο Γ. 25, Ζούγρης 6, ΑΝτετοκούνμπο Θ. 2, Μήτογλου 9 (1), Νετζήπογλου, Μπαζίνας 3 (1)

ΛΕΤΟΝΙΑ (Λούκα Μπάνκι): Μέγερις 3, Πορζίνγκις 7, Μπέρτανς Ντάβις 9 (1), Μπέρτανς Ντάιρις 5 (1), Σμιθς 8 (1), Λόμαζς 17 (4), Γκραζούλις 9 (1), Στέινμπεργκς, Κιλπς, Κούρουτς 12 (4), Ζάγκαρς 6 (2), Ζόρικς 1.