«Κατοστάρα» για την Εθνική στην «πρεμιέρα» του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε η εθνική μπάσκετ στο πρώτο της ματς για το τουρνουά Ακρόπολις, αλλά και στο πρώτο φιλικό που αγωνίστηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Ευρωμπάσκετ 2025.
Το συγκρότημα του Βασίλη Σπανούλη νίκησε 104-86 τη Λετονία, με τον Έλληνα σταρ του NBA να παρουσιάζεται σε εξαιρετική κατάσταση, έχοντας 25 πόντους και 10 ριμπάουντ σε λιγότερα από 20 λεπτά συμμετοχής.
Η ενσωμάτωση του «Greek Freak» άλλαξε την εικόνα της εθνικής εν συγκρίσει με τις πρώτες τέσσερις φιλικές αναμετρήσεις, αφού η παρουσία του άνοιξε τα ελεύθερα σουτ, όπως φαίνεται και από τα 13/25 τρίποντα των Ελλήνων διεθνών. Οι Λετονοί απάντησαν με 17/35 έξω από τα 6.75, προσπαθώντας να ρίξουν τη... μόνιμα διψήφια διαφορά υπέρ της Ελλάδας.
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο σημείωσε 25 πόντους σε 15:18΄΄ λεπτά συμμετοχής με 7/9 βολές, 9/11 δίποντα, 0/1 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 7 κερδισμένα φάουλ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 κοψίματα, 2 κλεψίματα και 1 λάθος, μπροστά σε 9.500 φιλάθλους, στο κλειστό γήπεδο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων “ Telekom Center Athens”.
Σε μεγάλη βραδιά ήταν και ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης, με 14 πόντους (4/7 τρίποντα) και 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ σημείωσε 11 πόντους. Διψήφιος με 10 πόντους, αλλά και 3 ασίστ, 3 ριμπάουντ ήταν ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Κώστας Σλούκας μοίρασε 10 ασίστ ενώ σημείωσε και 8 πόντους. Ο Ντίνος Μήτογλου πέτυχε 9 πόντους.
Από τη Λετονία που μείωνε στους 10 πόντους, αλλά δεν μπορούσε να μειώσει περισσότερο, ο Ρίχαρντς Λόμαζς πέτυχε 17 πόντους με 4/6 τρίποντα, μετρώντας και 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ. Ο Άρτουρς Κούρουτς είχε 12 πόντους με 4/5 τρίποντα, 9 πόντους ο Ντάβις Μπέρτανς. Το μεγάλο αστέρι της Λετονίας, Κρίσταπς Πορζίνγκις έμεινε στους 7 πόντους, με τον σέντερ των Ατλάντα Χοκς ν' αγωνίζεται για 19:27΄΄.
Tους Βασίλη Τολιόπουλο και ο Κώστα Αντετοκούνμπο άφησε εκτός δωδεκάδας ο Βασίλης Σπανούλης στην πρεμιέρα του Τουρνουά «Ακρόπολις».
Την Πέμπτη η Λετονία αντιμετωπίζει την Ιταλία στις 20:00, ενώ την Παρασκευή (22/8, 20:00) η εθνική αντιμετωπίζει την Ιταλία, για την 3η και τελευταία ημέρα του τουρνουά «Ακρόπολις».
Τα δεκάλεπτα: 30-17, 61-49, 82-66, 104-86
Διαιτητές: Πουρσανίδης, Τζιοπάνος, Χριστινάκης
ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 10, Λαρεντζάκης 14 (4), Σλούκας 8 (2), Καλαϊτζάκης 8, Παπανικολαου 8 (2), Κατσίβελης, Σαμοντούροβ 11 (3), Χουγκάζ, Αντετοκούνμπο Γ. 25, Ζούγρης 6, ΑΝτετοκούνμπο Θ. 2, Μήτογλου 9 (1), Νετζήπογλου, Μπαζίνας 3 (1)
ΛΕΤΟΝΙΑ (Λούκα Μπάνκι): Μέγερις 3, Πορζίνγκις 7, Μπέρτανς Ντάβις 9 (1), Μπέρτανς Ντάιρις 5 (1), Σμιθς 8 (1), Λόμαζς 17 (4), Γκραζούλις 9 (1), Στέινμπεργκς, Κιλπς, Κούρουτς 12 (4), Ζάγκαρς 6 (2), Ζόρικς 1.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας