Τριετής επέκταση συμβολαίου για τον Λαρεντζάκη - Στον Ολυμπιακό μέχρι το 2028

Οι δηλώσεις του • Το δέσιμο με τους φιλάθλους • Στόχος η Ευρωλίγκα • Δικό του «σπίτι» έχει πλέον ο Ολυμπιακός

Παίκτης του Ολυμπιακού θα παραμείνει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης μέχρι το 2028, καθώς υπεγράφη επέκταση συμβολαίου μεταξύ του σούτινγκ γκαρντ/φόργουορντ και της ομάδας.

Ο 32χρονος είχε την προοπτική ανανέωσης για περίπου 700 χιλιάδες ευρώ για τη νέα σεζόν. Τελικά, όμως, υπέγραψε μεγαλύτερης διάρκειας συμβόλαιο με μικρότερες αποδοχές.

Ο «Λάρι», μετά από αυτές τις εξελίξεις, είναι πολύ πιθανό να ολοκληρώσει την καριέρα του ως παίκτης Ολυμπιακού.

Οι δηλώσεις του

«Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που συνεχίζεται η συνεργασία μου με τον Ολυμπιακό. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους και πρώτα από όλα τους Προέδρους, κυρίους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο, για την εμπιστοσύνη που μου δείχνουν όλα αυτά τα χρόνια», δήλωσε στο OlympiacosBC.gr ο διεθνής άσος, για να συνεχίσει πως όταν είχε έρθει στην ομάδα, ήθελε να αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί και να προσφέρει στο υψηλό επίπεδο.

«Νομίζω πως το κατάφερα. Έδινα και θα συνεχίσω να δίνω το 100% μου και είμαι πολύ χαρούμενος που μου δίνεται η δυνατότητα να το κάνω αυτό και για τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Γ. Λαρεντζάκης.

Το δέσιμο με τους φιλάθλους - «Ταυτίζονται με το πάθος μου»

Ο 32χρονος «Λάρι», ο οποίος φορά την «ερυθρόλευκη» φανέλα από το 2020, έχει χτίσει βαθύ δέσιμο με την ομάδα, αλλά και με τους οπαδούς της. «Αυτό που με δένει τόσο με αυτή την ομάδα είναι πάνω από όλα ο κόσμος. Έχω πάρει πάρα πολλή αγάπη όλα αυτά τα χρόνια. Θεωρώ πως το μεγαλύτερό μου επίτευγμα είναι πως έχουν καταλάβει την ιδιοσυγκρασία μου και ταυτίζονται με το πάθος μου, την ενέργειά μου και το ότι παλεύω πάντα για το καλύτερο».

Με τη νέα σεζόν στο προσκήνιο, στόχος η Ευρωλίγκα

«Στόχος και ταυτόχρονα όνειρό μου είναι η κατάκτηση της Ευρωλίγκας. Έχουμε φτάσει πολλές φορές στην πηγή, έχουμε παλέψει σκληρά και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για αυτό με όλες μας τις δυνάμεις», επισημαίνει.

Ο ίδιος συνεχίζει να είναι εξαιρετικά ένθερμος προς τους φιλάθλους: «Θέλω να ζητήσω από τον κόσμο να συνεχίσει να μας αγαπάει και να μας στηρίζει. Ο κόσμος είναι εκείνος που μας δίνει ενέργεια σε κάθε ματς και μόνο μαζί θα μπορέσουμε να πετύχουμε τον απόλυτο στόχο, που είναι να πανηγυρίσουμε μια Ευρωλίγκα», αναφέρει.

Δικό του «σπίτι» ο Ολυμπιακός

Για την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό, είπε: «Είναι μεγάλη υπόθεση το ότι ο Ολυμπιακός έχει πλέον το δικό του σπίτι. Είναι μια τεράστια επιτυχία των Προέδρων. Ήταν το όνειρο όλων. Και των φιλάθλων και το δικό μας. Το να έχεις το δικό σου γήπεδο σε βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς. Αυτό που έχω ονειρευτεί για το νέο μας σπίτι είναι να είναι συνέχεια γεμάτο και να πανηγυρίσουμε μέσα σε αυτό με τον κόσμο μας όσους περισσότερους τίτλους γίνεται».