«Ψέματα» από «παράκεντρα», λέει η η ΕΟΚ για το θέμα του Αντετοκούνμπο

Στον «θόρυβο» που έχει δημιουργηθεί σχετικά με την παρουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην εθνική μπάσκετ, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά η Ομοσπονδία.

Ο σούπερ σταρ του NBA μετέχει στην προετοιμασία της ομάδας, όμως δεν έχει αγωνιστεί σε κανένα από τα φιλικά, γεγονός που αποτέλεσε αφορμή για φήμες και σενάρια. Η ΕΟΚ στην επίσημη θέση της τονίζει ότι όλα αυτά είναι κακόβουλα και προέρχονται από κύκλους που θέλουν να πλήξουν την ενότητα της εθνικής, ενόψει του Ευρωμπάσκετ.

Συγκεκριμένα, η ΕΟΚ ανέφερε τα εξής: «Η Ομοσπονδία δεν ασχολείται και δεν απαντά σε ό,τι κακόβουλο για το θέμα της συμμετοχής του Γιάννη στην Εθνική ομάδα έχει γραφτεί αυτές τις μέρες. Όλοι αυτοί οι κύκλοι που τα δημιούργησαν ήταν κατευθυνόμενοι από «παράκεντρα» και γνώριζαν πολύ καλά πώς όλα όσα έλεγαν και έγραφαν ήταν ψέματα. Κατασκεύασαν ένα ανύπαρκτο θέμα γιατί είχαν μοναδικό στόχο με τα ψεύδη τους να αποπροσανατολίσουν τη κοινή γνώμη και να πλήξουν την ενότητα και τη συγκέντρωση της Εθνικής μας ομάδας. Δυστυχώς είναι άλλο ένα δείγμα που κάποιοι χρησιμοποιούν την Εθνική ομάδα για να μεταφέρουν τη τοξικότητα τους στο μπάσκετ».

Νωρίτερα, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η ΕΟΚ σημείωνε: «Με όλους τους παίκτες διαθέσιμους και με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έτοιμο για την πρώτη του παρουσία σε φιλικό, την Τετάρτη 20/8 με τη Λετονία, συνεχίστηκε σήμερα η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών εν όψει του τουρνουά AEGEAN Ακρόπολις», ενώ σε άλλη ανάρτηση ανέβηκε σχετικό βίντεο από την προπόνηση με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.