Ο Νίκος Γκάλης προειδοποιεί για παραποιημένα βίντεο με AI

Ο Νίκος Γκάλης κάλεσε μέσω ανάρτησής του τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης «να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tik tok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο». Αιτία αποτέλεσαν παραποιημένα βίντεο μέσω τεχνητής νοημοσύνης (AI) που κυκλοφόρησαν στο tik tok και τα οποία τον έδειχναν σε αναπηρικό καροτσάκι λόγω αρθρίτιδας.
Ο «γκάνγκστερ» έσπευσε να υπογραμμίσει τη μη αυθεντικότητα των εν λόγω βίντεο και έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τις ανακριβείς πληροφορίες που αναπαράγονται κατά καιρούς στα social media. «Αν και φαίνεται αυτονόητο πως είναι fake, οφείλω να επισημάνω σε όλους να είναι πολύ προσεκτικοί με λογαριασμούς στο tik tok κυρίως, που δημιουργούν AI videos με στόχο να εξαπατήσουν τον κόσμο. Προφανώς δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα» σχολίασε μέσω του λογαριασμού του στο facebook ο θρύλος του ελληνικού μπάσκετ.
