Άρης: Επίσημη η επιστροφή του Μήτρου-Λονγκ

Η ΚΑΕ Αρης ανακοίνωσε την επιστροφή του Ελάιζα Μήτρου - Λονγκ ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο με τους «κίτρινους» έως το 2027. Γεννηθείς στις 15/12/1996, στον Καναδά και με ύψος 1.87μ. αγωνίζεται στις θέσεις των γκαρντ κι επιστρέφει στην ομάδα τη φανέλα της οποίας είχε φορέσει τη σεζόν 2022-23.

Ο Ελληνοκαναδός γκαρντ άρχισε ξεκίνησε την κολεγιακή πορεία του από το πανεπιστήμιο Μάουντ Σεντ Μέρις. Η καλύτερη σεζόν του ήταν το 2026-17, όταν ως βασικό στέλεχος της ομάδας, μέτρησε 34,4 λεπτά μέσο όρο συμμετοχής, με μ.ο. 15 πόντους, 5,2 ριμπάουντ, 4,4 ασίστ και 1,6 κλεψίματα. Στη συνέχεια μετακόμισε στο πανεπιστήμιο του Τέξας και το 2018-19 τον βρήκε στο φημισμένο UNLV στη Νεβάδα του Λας Βέγκας, όπου σε 19 αγώνες είχε 12,6 πόντους, 3,2 ριμπάουντ, 3,4 ασίστ και 1,7 κλεψίματα κατά μέσο όρο.

Το 2020-21 έκανε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιό του, με τον ΠΑΟΚ και το 2021-22 αγωνίστηκε στη Βουλγαρία για λογαριασμό της Λέφσκι Σόφιας και στη συνέχεια της σεζόν υπέγραψε στον Απόλλωνα Πατρών, όπου μέτρησε 10.9 πόντους, 3.4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1.1 κλεψίματα και 40% στο τρίποντο. Μετά το ξεκίνημα της σεζόν 2022-23 φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Άρη. Σε 24΄.2’’ λεπτά συμμετοχής, είχε 10.05 πόντους με 40% στο τρίποντο, 3.4 ριμπάουντ, 3.1 ασίστ και 1.1 κλεψίματα ανά αγώνα.

Το καλοκαίρι του 2023 έμεινε στην Ελλάδα για λογαριασμό του Περιστερίου, όπου μέτρησε 10.1 πόντους, 2.2 ριμπάουντ, 2.3 ασίστ και 1.1 κλεψίματα. Πέρυσι ξεκίνησε τη χρονιά στη Χάποελ Χολόν (12.7 πόντοι, 3.7 ριμπάουντ, 4 ασίστ) και προς το τέλος της σεζόν μεταπήδησε στην ιταλική Βαρέζε όπου μέτρησε 12.1 πόντους, 2.8 ριμπάουντ και 4.3 ασίστ. Πλέον είναι έτοιμος για τη δεύτερη θητεία του στο «Nick Galis Hall».