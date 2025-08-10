Ήττα της Ελλάδας από το Ισραήλ στο φιλικό που δεν θα έπρεπε να γίνει 

Σε μια χρονική συγκυρία κατά την οποία το Ισραήλ δρομολογεί την πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας, όπου δεκάδες άμαχοι Παλαιστίνιοι σκοτώνονται καθημερινά από ισραηλινά πυρά ή από την πείνα, η εθνική Ελλάδας γνώρισε φιλική ήττα από το Ισραήλ με σκορ με 58-75, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το Eurobasket 2025.

Σημειώνεται ότι στον αγώνα δεν έπαιξαν οι Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου και Κώστας Παπανικολάου, ενώ στην Αθήνα βρίσκονται οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Βασίλης Τολιόπουλος και Βαγγέλης Ζούγρης. Έτσι, ο Βασίλης Σπανούλης επέλεξε να δώσει χρόνο κι ευκαιρίες στη νεανική «second unit» (Χουγκάζ, Κατσίβελη, Λιοτόπουλο, Μπαζίνα, Σαμοντούροφ, Νετζήπογλου).

Στη δεύτερη μέρα του διεθνούς τουρνουά μπάσκετ ανδρών «EcommBx Cup», λοιπόν, που διεξάγεται στη Λεμεσό της Κύπρου, η «δεύτερη ομάδα» της Ελλάδας είχε ανταγωνιστική παρουσία μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο, στο δεύτερο μέρος δεν βρήκε λύσεις στην επίθεση και με τρομερή αστοχία απ’ τα 6,75μ. (7/27 τρίποντα), δεν είχε «απαντήσεις» απέναντι στους Ισραηλινούς που νίκησαν την ελληνική ομάδα -έστω και σε φιλικό- για πρώτη φορά μετά από 28 χρόνια.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 41-39, 49-56, 58-75

Διαιτητές: Πρπα, Κουνελλές, Τσιμπούρης.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΕΛΛΑΔΑ (Βασίλης Σπανούλης): Ντόρσεϊ 14 (2), Καλαϊτζάκης 12 (2), Κατσίβελης 1, Σαμοντούροφ 2, Κώστας Αντετοκούνμπο 8, Λαρεντζάκης, Καραγιαννίδης, Λιοτόπουλος, Χουγκάζ 11 (2), Θανάσης Αντετοκούνμπο 5, Νικολαΐδης, Νετζήπογλου 2, Μπαζίνας 3 (1).

ΙΣΡΑΗΛ (Αριέλ Μπεΐτ Χαλαμί): Άβντια 16 (1), Σόρκιν 16, Τίμορ 4, Γκινάτ 12, Ζούζμαν 5 (1), Κάρινγκτον 7 (1), Σεγκέβ, Μένκο 3 (1), Λέβι 7 (1), Γιαάκοβ, Μπεργκ 2, Παλάτιν 3 (1).