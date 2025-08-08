Αθήνα, 29°C
Παρασκευή, 08 Αυγούστου, 2025
ο Ρισόν Χολμς
EUROKINISSI

Στην Ελλάδα ο Χολμς για τον Παναθηναϊκό

ΜΠΑΣΚΕΤ
efsyn. gr
Ο 31χρονος σέντερ αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια.

Στην Αθήνα βρίσκεται ήδη ο Αμερικανός σέντερ, Ρισόν Χολμς προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού.

Ο 31χρονος σέντερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 1+1 χρόνια με τους επτάκις πρωταθλητές Ευρώπης, συμπληρώνοντας το «παζλ» των ψηλών του «τριφυλλιού».

Τον πρώτο χρόνο οι αποδοχές του θα φτάσουν τα 2,35 εκατ. ευρώ, ενώ εφόσον ενεργοποιηθεί η οψιόν της δεύτερης σεζόν, θα λάβει 2,5 εκατ. ευρώ.

Ο Χολμς θα παίξει για πρώτη φορά στην Ευρώπη, μετρώντας μέχρι σήμερα 489 αγώνες regular season στο NBA με τους Φιλαδέλφεια 76rs, τους Φοίνιξ Σανς, τους Σακραμέντο Κινγκς, τους Ντάλας Μάβερικς και τους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, έχοντας μέσο όρο 8,5 πόντους, 5,3 ριμπάουντ και μία ασίστ.

