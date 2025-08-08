Κατηγορούνται οκτώ φίλαθλοι για τις απειλές στη διαιτησία στους τελικούς του μπάσκετ

Σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- απειλή και παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό

Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η υπόθεση απειλών εναντίον διαιτητών, που σημειώθηκαν μετά το τέλος των ελληνικών τελικών αγώνων μπάσκετ, που διεξήχθησαν στις 30-05-2025 και την 01-06-2025 μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- απειλή και παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές και οι οκτώ είναι φίλαθλοι και μάλιστα από τους επιφανείς, με ακριβά εισιτήρια.

Όσον αφορά το περιστατικό, μετά το πέρας των ανωτέρω αγώνων, οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε σωρεία κλήσεων από άγνωστους τηλεφωνικούς αριθμούς σε βάρος των διαιτητών, ενώ παράλληλα απέστειλαν απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης που διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και κατόπιν επισταμένων ερευνών, τακτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία των οκτώ κατηγορουμένων και πιστοποιήθηκε η εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.