«Ζούμε μια σουρεάλ φάση»

Αποστολή στο Βερολίνο

Δεν τίθεται καν σε συζήτηση πόση χαρά πήραν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και φυσικά ο κόσμος της ομάδας που ακολούθησε στο Βερολίνο, για την πρόκριση στον τελικό της Ευρωλίγκας, μετά τη μεγάλη νίκη επί της Φενέρμπαχτσε με 73-57.

Παρ' όλα αυτά, οι πανηγυρισμοί δεν ήταν έξαλλοι, αφού ακολουθεί ο τελικός της Κυριακής. Οι παίκτες του Αταμάν πήγαν μπροστά στο κομμάτι της εξέδρας που βρίσκονταν οι περισσότεροι «πράσινοι» οπαδοί, το γιόρτασαν για ένα λεπτό και αποχώρησαν.

«Είναι ασύλληπτη η συμπαράσταση του κόσμου μας», δήλωσε μετά το ματς ο πολύ κομβικός Ιωάννης Παπαπέτρου και μετά πέταξε την ατάκα της βραδιάς: «Πέρυσι ήμασταν 17οι, φέτος πήγαμε στον τελικό. Είναι λίγο σουρεάλ όλο αυτό».

Στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ανέβαζε συνεχώς stories στο instagram απευθυνόμενους προς τους παίκτες της ομάδας του. Το τελευταίο, πριν από το φάιναλ φορ, έλεγε "two more", δηλαδή δύο νίκες για την κατάκτηση. Μετά το τέλος του ματς με τη Φενέρ, ο Γιαννακόπουλος (που καθόταν στην πρώτη σειρά, δίπλα στο παρκέ) συνάντησε τον Αταμάν, αγκαλιάστηκαν και ο Τούρκος προπονητής τον πρόλαβε και του είπε "one more"...

Όπως είχαμε προαναγγείλει στο Βερολίνο βρίσκεται και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος καθόταν λίγο πιο δίπλα από τον Γιαννακόπουλο. Μόλις ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση των «πράσινων», ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, τρύπωσε στη μεικτή ζώνη και συνάντησε τον αδερφό του, Κώστα, ο οποίος πήρε αρκετό χρόνο συμμετοχής με το «τριφύλλι».

ΕΦ.ΣΥΝ. / Θ. Ασημακόπουλος

Μάλιστα, ο Γιάννης άρπαξε το μικρόφωνο του επίσημου καναλιού της Ευρωλίγκας και πήρε συνέντευξη από τον Κώστα, ενώ ακριβώς δίπλα γινόταν "πόλεμος" για... μισή φωτογραφία.

