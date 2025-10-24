Αθήνα, 25°C
Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου, 2025
Λευτέρης Πετρούνιας
INTIME

Πέμπτος στο κόσμο ο Λευτέρης Πετρούνιας στους κρίκους

ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
efsyn.gr
Δεν κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, αλλά παραμένει στην ελίτ ο Έλληνας πρωταθλητής.

Ο Λευτέρης Πετρούνιας δεν κατάφερε να προσθέσει στην πλούσια συλλογή του ακόμη ένα μετάλλιο σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ενόργανης γυμναστικής, καθώς κατετάγη πέμπτος στον τελικό των κρίκων, στη διοργάνωση της Τζακάρτα. Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης, στην έβδομη συμμετοχή του σε τελικό Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, συγκέντρωσε 14.300 βαθμούς και διατήρησε τη θέση που είχε καταλάβει στον προκριματικό, με ελαφρά χαμηλότερη βαθμολογία (είχε πάρει 14.366β.).

Το χρυσό μετάλλιο πανηγύρισε -για πρώτη φορά στην καριέρα του- ο Αμερικανός Ντόνελ Ουίτενμπεργκ με 14.700 βαθμούς, αφήνοντας στη δεύτερη θέση με 14.566β. τον Τούρκο Αντέμ Ασίλ, που είχε αναδειχθεί πρωταθλητής κόσμου το 2022 και τον Μάιο στη Λειψία μοιράστηκε με τον Πετρούνια το πρώτο σκαλί του βάθρου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Την τριάδα του βάθρου συμπλήρωσε ο Κινέζος Σινγκγιού Λαλ με 14.500β., μπροστά από τον συμπατριώτη του, Μποχένγκ Ζανγκ (14.466β.).

