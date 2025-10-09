Αποσύρθηκε μετά την κατακραυγή, η ομάδα Israel-PremierTech

Η ομάδα Israel-Premier Tech, στόχος πολυάριθμων διαμαρτυριών λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε την απόφασή της να αποσυρθεί από τον γνωστό ποδηλατικό αγώνα «Γύρος της Λομβαρδίας» που ξεκινάει αυτό το Σάββατο.
«Η απόφαση ελήφθη κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας μεταξύ της RCS και της ομάδας», δήλωσε εκπρόσωπος των διοργανωτών (RCS).
Η απουσία της από την έναρξη του τελευταίου μεγάλου ποδηλατικού αγώνα της σεζόν είναι η τελευταία εξέλιξη στο κίνημα που απαιτεί την αποχώρησή της. Η Israel-Premier Tech, η οποία ετοιμάζεται να αλλάξει το όνομά της αφαιρώντας κάθε αναφορά στο Ισραήλ, έχει δεχθεί έντονη κριτική στο πλαίσιο του πολέμου στη Γάζα.
Η κινητοποίηση έφτασε σε πρωτοφανείς διαστάσεις κατά τη διάρκεια του πρόσφατου ποδηλατικού Γύρου της Ισπανίας (Vuelta a España), τέσσερα από τα στάδια του οποίου, συμπεριλαμβανομένου του τελικού στις 14 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη, έπρεπε να συντομευτούν λόγω διαδηλωτών που απαιτούσαν την απόσυρση της ομάδας, η οποία ανήκει συνιδιοκτησία στον Ισραηλινο-Καναδό δισεκατομμυριούχο Σίλβιαν Άνταμς.
