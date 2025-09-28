Αθήνα, 21°C
Κυριακή, 28 Σεπτεμβρίου, 2025
Στέφανος Ντούσκος
Από προηγούμενη εμφάνισή του | AP Photo/Lee Jin-man

«Χρυσός» ο Στέφανος Ντούσκος στο παγκόσμιο της Σανγκάης

ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
efsyn.gr
Με χρόνο 6:36:75, ο Ντούσκος κατέκτησε την πρωτιά στο παγκόσμιο πρωτάθλημα κωπηλασίας.

Ο Στέφανος Ντούσκος τερμάτισε στην πρώτη θέση σε μια τρομερά συναρπαστική και απαιτητική κούρσα στο σκιφ, και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σανγκάη.

Σε ένα συγκλονιστικό τελικό ο Ντούσκος κατάφερε να βγει πρώτος και να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Ασύλληπτη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Στέφανος Ντούσκος στον τελικό του σκιφ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σανγκάη. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν υλοποίησε απλά το όνειρο της κατάκτησης ενός μεταλλίου σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά θριάμβευσε σε έναν εκπληκτικό αγώνα και κέρδισε το χρυσό.

Με χρόνο 6:36:75, ο Ντούσκος ξεπέρασε τον σπουδαίο Γερμανό Όλιβερ Ζάιντλερ, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Γιαουχένι Ζαλάτι από τη Λευκορωσία.

«Χρυσός» ο Στέφανος Ντούσκος στο παγκόσμιο της Σανγκάης

