«Χρυσός» ο Στέφανος Ντούσκος στο παγκόσμιο της Σανγκάης

Ασύλληπτη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Στέφανος Ντούσκος στον τελικό του σκιφ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σανγκάη. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν υλοποίησε απλά το όνειρο της κατάκτησης ενός μεταλλίου σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά θριάμβευσε σε έναν εκπληκτικό αγώνα και κέρδισε το χρυσό.

Με χρόνο 6:36:75, ο Ντούσκος ξεπέρασε τον σπουδαίο Γερμανό Όλιβερ Ζάιντλερ, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Γιαουχένι Ζαλάτι από τη Λευκορωσία.