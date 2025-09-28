«Χρυσός» ο Στέφανος Ντούσκος στο παγκόσμιο της Σανγκάης

Ο Στέφανος Ντούσκος τερμάτισε στην πρώτη θέση σε μια τρομερά συναρπαστική και απαιτητική κούρσα στο σκιφ, και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σανγκάη.
Σε ένα συγκλονιστικό τελικό ο Ντούσκος κατάφερε να βγει πρώτος και να ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου.
Ασύλληπτη εμφάνιση πραγματοποίησε ο Στέφανος Ντούσκος στον τελικό του σκιφ στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Κωπηλασίας στη Σανγκάη. Ο Έλληνας πρωταθλητής δεν υλοποίησε απλά το όνειρο της κατάκτησης ενός μεταλλίου σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα, αλλά θριάμβευσε σε έναν εκπληκτικό αγώνα και κέρδισε το χρυσό.
Με χρόνο 6:36:75, ο Ντούσκος ξεπέρασε τον σπουδαίο Γερμανό Όλιβερ Ζάιντλερ, ενώ στην τρίτη θέση τερμάτισε ο Γιαουχένι Ζαλάτι από τη Λευκορωσία.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας