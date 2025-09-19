Πέρασε στον τελικό του ακοντισμού η Τζένγκο

Μπορεί να μην έπιασε το όριο που είχε τεθεί, ωστόσο η Ελίνα Τζένγκο, με καλύτερη βολή στα 61 μέτρα και 31 εκατοστά, πέρασε στον αυριανό (20/9, 15:05) τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του Τόκιο, καθώς κατατάχθηκε 11η στο σύνολο των δύο προκριματικών γκρουπ.

Η νικήτρια του φετινού Diamond League δεν βρήκε βολή αντίστοιχη των δυνατοτήτων της και δεν μπόρεσε να πιάσει το όριο των 62,50μ., που θα της έδινε απευθείας την πρόκριση. Ξεκίνησε με 59,76μ., στη δεύτερη προσπάθειά της έριξε 61,10μ. και στην τρίτη βελτιώθηκε στα 61,31μ., που αποδείχθηκαν αρκετά για να της δώσουν μία θέση στη 12άδα.

Το όριο πρόκρισης έπιασαν συνολικά έξι αθλήτριες, με καλύτερη τη Σέρβα Αντριάνα Βιλάγκος που έριξε 66,06μ. Ακολούθησαν η Νεοζηλανδή Μακένζι Λιτλ με 65,54μ., η Ανέτε Σιέτινα από τη Λετονία με 63,67μ., η Χουλέισι Ανγκούλο από τον Ισημερινό με 63,25μ., η Αυστριακή Βικτόρια Χάτσον με 62,85μ. και η Τόρι Μούρμπαϊ από τη Νέα Ζηλανδία με 62,78μ.

Κάτω από το όριο των 62.50μ., τη 12άδα συμπλήρωσαν η Κινέζα Λινγκντάν Σου (62,18μ.), η Κολομβιανή Φλορ Ντενίς Ρουίς Ουρτάδο (62,11μ.), η Πολωνή Μαλγκορζάτα Μασλάκ-Γκλούγκλα (61,79μ.), η Νοτιοαφρικανή Τζο-Αν Ντι Πλεσίς (61,38μ.) και η Κολομβιανή Βαλεντίνα Μπάριος (60,98μ.).

Η μεγάλη έκπληξη ήταν ο αποκλεισμός της κατόχου του τίτλου και «χρυσής» Ολυμπιονίκη, της Χαρούκα Κιταγκούτσι από την Ιαπωνία, που περιορίστηκε στη 14η θέση με 60,38μ.