Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
31.9° 28.9°
3 BF
42%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
29.7° 27.5°
5 BF
35%
Πάτρα
Αραιές νεφώσεις
33°C
32.7° 29.0°
3 BF
69%
Ιωάννινα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
4 BF
32%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
3 BF
39%
Βέροια
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.2° 28.2°
2 BF
41%
Κοζάνη
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
4 BF
28%
Αγρίνιο
Αραιές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
1 BF
41%
Ηράκλειο
Αίθριος καιρός
28°C
27.8° 27.2°
3 BF
51%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
28°C
29.9° 27.7°
0 BF
33%
Ερμούπολη
Αραιές νεφώσεις
28°C
28.4° 28.4°
3 BF
44%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
26°C
27.1° 25.7°
2 BF
73%
Κεφαλονιά
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
4 BF
58%
Λάρισα
Ελαφρές νεφώσεις
31°C
30.9° 30.9°
3 BF
37%
Λαμία
Αραιές νεφώσεις
31°C
31.7° 28.4°
3 BF
43%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 27.7°
5 BF
67%
Χαλκίδα
Αίθριος καιρός
31°C
30.5° 30.5°
2 BF
21%
Καβάλα
Ασθενείς βροχοπτώσεις
27°C
27.3° 27.3°
2 BF
47%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
27°C
27.5° 27.0°
4 BF
49%
Καστοριά
Αραιές νεφώσεις
27°C
26.9° 26.9°
1 BF
44%
ΜΕΝΟΥ
Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου, 2025
ο Μίλτος Τεντόγλου
EUROKINISSI

Ένας τραυματισμός άφησε τον Τεντόγλου εκτός συνέχειας τελικού στο Παγκόσμιο

ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
efsyn.gr

Κακά μαντάτα από το Τόκιο, όπου ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του, καθώς ένας τραυματισμός δεν του επέτρεψε να κάνει την απαιτούμενη επίδοση για να συνεχίσει και να διεκδικήσει ένα μετάλλιο.

Η δυσκολία του Μίλτου Τεντόγλου ήταν εμφανής από το πρώτο του άλμα, ενώ έβγαλε μόνος του άκυρο το δεύτερο, καθώς φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μετά από μερικές μαλάξεις έκανε ένα τρίτο άλμα καταγράφοντας 7.67μ. Μάλιστα επιχείρησε να βγάλει και το συγκεκριμένο άλμα άκυρο, αλλά δεν πρόλαβε.

Στη συνέχεια περίμενε τις προσπάθειες των υπολοίπων για να διεκδικήσει μια θέση στη δεκάδα και να συνεχίσει στον τελικό, όμως ο Λέστερ Λεσάι έκανε 7,97μ και τον άφησε εκτός συνέχειας.

 

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ένας τραυματισμός άφησε τον Τεντόγλου εκτός συνέχειας τελικού στο Παγκόσμιο

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual