Ένας τραυματισμός άφησε τον Τεντόγλου εκτός συνέχειας τελικού στο Παγκόσμιο

Κακά μαντάτα από το Τόκιο, όπου ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του, καθώς ένας τραυματισμός δεν του επέτρεψε να κάνει την απαιτούμενη επίδοση για να συνεχίσει και να διεκδικήσει ένα μετάλλιο.

Η δυσκολία του Μίλτου Τεντόγλου ήταν εμφανής από το πρώτο του άλμα, ενώ έβγαλε μόνος του άκυρο το δεύτερο, καθώς φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μετά από μερικές μαλάξεις έκανε ένα τρίτο άλμα καταγράφοντας 7.67μ. Μάλιστα επιχείρησε να βγάλει και το συγκεκριμένο άλμα άκυρο, αλλά δεν πρόλαβε.

Στη συνέχεια περίμενε τις προσπάθειες των υπολοίπων για να διεκδικήσει μια θέση στη δεκάδα και να συνεχίσει στον τελικό, όμως ο Λέστερ Λεσάι έκανε 7,97μ και τον άφησε εκτός συνέχειας.