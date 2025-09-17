Ένας τραυματισμός άφησε τον Τεντόγλου εκτός συνέχειας τελικού στο Παγκόσμιο

Κακά μαντάτα από το Τόκιο, όπου ο Μίλτος Τεντόγλου δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του, καθώς ένας τραυματισμός δεν του επέτρεψε να κάνει την απαιτούμενη επίδοση για να συνεχίσει και να διεκδικήσει ένα μετάλλιο.
Η δυσκολία του Μίλτου Τεντόγλου ήταν εμφανής από το πρώτο του άλμα, ενώ έβγαλε μόνος του άκυρο το δεύτερο, καθώς φάνηκε να αντιμετωπίζει πρόβλημα στη γάμπα.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης μετά από μερικές μαλάξεις έκανε ένα τρίτο άλμα καταγράφοντας 7.67μ. Μάλιστα επιχείρησε να βγάλει και το συγκεκριμένο άλμα άκυρο, αλλά δεν πρόλαβε.
Στη συνέχεια περίμενε τις προσπάθειες των υπολοίπων για να διεκδικήσει μια θέση στη δεκάδα και να συνεχίσει στον τελικό, όμως ο Λέστερ Λεσάι έκανε 7,97μ και τον άφησε εκτός συνέχειας.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας