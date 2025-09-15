«Διαστημικός» Ντουμπλάντις, πέταξε στα 6,30 μ.

Πτήση στους... αιθέρες για τον Σουηδό σουπερστάρ Μόντο Ντουπλάντις, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο.
Ο Ντουπλάντις κατάκτησε την πρώτη θέση στο άλμα επί κοντώ, πετυχαίνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ, καθώς πέρασε τα 6,30 μέτρα. Σημειώνεται ότι στο ίδιο αγώνισμα, ο Εμμανουήλ Καραλής πήρε τη δεύτερη θέση και το ασημένιο μετάλλιο, με άλμα στα 6 μέτρα.
Με το άλμα του στα 6,30 μέτρα, ο Ντουπλάντις βελτίωσε το δικό του παγκόσμιο ρεκόρ που είχε κάνει στις 12 Αυγούστου. Στα πρώτα δύο άλματά του βρήκε λίγο τον πήχη και αυτός έπεσε, στην τρίτη όμως του έκανε τη... χάρη και έμεινε στον στυλοβάτη, με τον Σουηδό υπεραθλητή να πετυχαίνει ακόμη ένα εξωπραγματικό παγκόσμιο ρεκόρ.
Τα αποτελέσματα του τελικού στο επί κοντώ ανδρών:
1. Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία)... 6,30 μέτρα (Παγκόσμιο ρεκόρ)
2. Εμμανουήλ Καραλής (ΕΛΛΑΔΑ)... 6,00
3. Κέρτις Μάρσαλ (Αυστραλία)... 5,95
4. Σαμ Κέντρικς (ΗΠΑ)... 5,95
5. Τιμπό Κολέ (Γαλλία)... 5,90
6. Σόντρε Μόγκενς Γκούτορμσεν (Νορβηγία)... 5,90
7. Μένο Φλουν (Ολλανδία)... 5,90
8. Ρενό Λαβιλενί (Γαλλία)... 5,75
9. Σεϊφελντίν Χενέιντα Αμπντεσαλάμ (Κατάρ)... 5,75
10. Μπο Κάντα Λίτα Μπέρε (Γερμανία)... 5,75
11. Ετάν Κορμόν (Γαλλία)... 5,55
... Ερσού Σασμά (Τουρκία)... ακυρώθηκε
