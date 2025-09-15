Ο Καραλής «αργυρός» πρωταθλητής του κόσμου στο επί κοντώ

Σπουδαίες επιδόσεις του Εμμανουήλ Καραλή βρίσκονται σε εξέλιξη στον τελικό του άλματος επί κοντώ, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.
Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άφησε τα 5.55μ. και μπήκε απευθείας στον αγώνα από τα 5.75μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Στη συνέχεια, έδειξε την κλάση του και στα 5.90μ., ξεπερνώντας τον πήχη με χαρακτηριστική άνεση. Στα 5.95μ. είχε μία άκυρη προσπάθεια, την ώρα που ο κορυφαίος Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη, όπως και οι Κέντρικς και Μαρσάλ, γεγονός που έφερε τον Καραλή προσωρινά στην τέταρτη θέση. Ωστόσο, ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε χαρακτήρα και με την τρίτη του προσπάθεια υπερέβη το ύψος, μένοντας «ζωντανός» στη μάχη για το βάθρο.
Κι εκεί που όλα κρίνονταν στις λεπτομέρειες, ο Καραλής έκανε τη μεγάλη έκπληξη και μάγεψε τους φιλάθλους: με ένα τρομερό πέρασμα στα 6.00μ., και μάλιστα με την πρώτη προσπάθεια, ανέβηκε στη δεύτερη θέση του τελικού και κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο. Ο «Μανόλο» βρίσκεται πίσω μόνο από τον αξεπέραστο Αρμάντ Ντουπλάντις, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στον στίβο.
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας