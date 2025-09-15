Ο Καραλής «αργυρός» πρωταθλητής του κόσμου στο επί κοντώ

Ο μαέστρος του κονταριού, για άλλη μια φορά μάγεψε τους φιλάθλους στο Τόκιο και όλο τον κόσμο.

Σπουδαίες επιδόσεις του Εμμανουήλ Καραλή βρίσκονται σε εξέλιξη στον τελικό του άλματος επί κοντώ, στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου που διεξάγεται στο Τόκιο.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης άφησε τα 5.55μ. και μπήκε απευθείας στον αγώνα από τα 5.75μ., ύψος που πέρασε με την πρώτη προσπάθεια. Στη συνέχεια, έδειξε την κλάση του και στα 5.90μ., ξεπερνώντας τον πήχη με χαρακτηριστική άνεση. Στα 5.95μ. είχε μία άκυρη προσπάθεια, την ώρα που ο κορυφαίος Ντουπλάντις πέρασε με την πρώτη, όπως και οι Κέντρικς και Μαρσάλ, γεγονός που έφερε τον Καραλή προσωρινά στην τέταρτη θέση. Ωστόσο, ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε χαρακτήρα και με την τρίτη του προσπάθεια υπερέβη το ύψος, μένοντας «ζωντανός» στη μάχη για το βάθρο.

Κι εκεί που όλα κρίνονταν στις λεπτομέρειες, ο Καραλής έκανε τη μεγάλη έκπληξη και μάγεψε τους φιλάθλους: με ένα τρομερό πέρασμα στα 6.00μ., και μάλιστα με την πρώτη προσπάθεια, ανέβηκε στη δεύτερη θέση του τελικού και κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο. Ο «Μανόλο» βρίσκεται πίσω μόνο από τον αξεπέραστο Αρμάντ Ντουπλάντις, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στον στίβο.