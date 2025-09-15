Στον τελικό... με ένα άλμα ο Τεντόγλου [βίντεο]

Στον τελικό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Στίβου ο Έλληνας αθλητής με άλμα στα 8,17μ.

Με... συνοπτικές διαδικασίες ο Μίλτος Τεντόγλου εξασφάλισε -για τέταρτη συνεχόμενη φορά- τη συμμετοχή του στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, που διεξάγεται στο Τόκιο.

Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους χρειάστηκε μία και μόνο προσπάθεια στα 8,17μ. για να πιάσει το όριο πρόκρισης (8,15μ.) και να ανανεώσει το ραντεβού του για τον τελικό της Τετάρτης (17/9), όπου θα επιδιώξει να υπερασπιστεί τον τίτλο που κατέκτησε πριν δύο χρόνια στη Βουδαπέστη.