«Χρυσός» ο Σεβίλ με ατομικό ρεκόρ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Με ατομικό ρεκόρ 9.77 ο Τζαμαϊκανός Ομπλίκ Σεβίλ κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στον τελικό των 100μ. στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου.

Σε θρίαμβο της Τζαμάικα εξελίχθηκε ο μεγάλος τελικός των 100μ ανδρών του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου του Τόκιο.

Μεγάλος νικητής ήταν ο Τζαμαϊκανός, Ομπλίκ Σεβίλ με 9.77 (ατομικό ρεκόρ), ενώ στο δεύτερο σκαλί του βάθρου θα βρεθεί ο συμπατριώτης του, Κισέιν Τόμπσον με 9.82.

Τρίτος ήταν ο Ολυμπιονίκης, Νόα Λάιλς (ΗΠΑ) με 9.89.