Ταχύτερη γυναίκα στον κόσμο η Μελίσα Τζέφερσον

Η Αμερικανίδα αθλήτρια σημείωσε την 4η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών.

Η Αμερικανίδα Τζέφερσον με ρεκόρ αγώνων (10.61) ήταν η μεγάλη νικήτρια στην «κούρσα της μίας ανάσας», των 100μ του Παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου που διεξάγεται στο Τόκυο.

Πρόκειται για την 4η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών!