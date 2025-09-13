Αθήνα, 26°C
Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου, 2025
Tsitsipasdaviscup_1020_1
Eurokinissi

Ο Τσιτσιπάς ισοφάρισε τη σειρά με τη Βραζιλία στο Davis Cup

ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
efsyn.gr
Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε άνετα του 25χρονου Βραζιλιάνου σε μόλις 70 λεπτά.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε αυτό που έπρεπε απέναντι στον Τιάγκο Γουίλντ και η Ελλάδα κατάφερε να ισοφαρίσει τη σειρά με τη Βραζιλία σε 1-1, για το World Group 1 του Davis Cup, που φιλοξενείται στο ανακαινισμένο κορτ του ΟΑΚΑ.

Παρά τις ανησυχίες για την κατάσταση της φυσικής του κατάστασης, ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε άνετα του 25χρονου Βραζιλιάνου (Νο. 146) με 6‑2, 6‑1 σε μόλις 70 λεπτά, κρατώντας ζωντανές τις ελπίδες της Ελλάδας.

Η σειρά συνεχίζεται αύριο (14/9), ξεκινώντας με το διπλό, όπου ο Πέτρος Τσιτσιπάς μαζί με τον Στέφανο (ή με άλλο συμπαίκτη) θα αντιμετωπίσουν τους έμπειρους Ματσέλο Μέλο και Ραφαέλ Μάτος.

