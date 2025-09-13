Αθήνα, 30°C
Αθήνα
Αίθριος καιρός
30°C
30.4° 28.0°
3 BF
40%
Θεσσαλονίκη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.8° 26.5°
4 BF
68%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
30°C
29.9° 29.0°
2 BF
62%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
29.9° 29.9°
3 BF
39%
Αλεξανδρούπολη
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
4 BF
34%
Βέροια
Σποραδικές νεφώσεις
30°C
30.4° 30.4°
2 BF
50%
Κοζάνη
Αραιές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
36%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
30°C
29.8° 29.8°
2 BF
35%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
27.8° 26.6°
3 BF
65%
Μυτιλήνη
Ελαφρές νεφώσεις
28°C
28.9° 27.7°
4 BF
51%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
25°C
25.4° 25.4°
5 BF
69%
Σκόπελος
Ελαφρές νεφώσεις
25°C
24.7° 24.7°
1 BF
73%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
28°C
27.9° 27.9°
2 BF
74%
Λάρισα
Σποραδικές νεφώσεις
29°C
28.9° 28.9°
4 BF
48%
Λαμία
Ελαφρές νεφώσεις
29°C
29.5° 28.8°
3 BF
49%
Ρόδος
Αίθριος καιρός
29°C
28.8° 28.8°
5 BF
69%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
30°C
29.8° 29.4°
3 BF
30%
Καβάλα
Ελαφρές νεφώσεις
27°C
26.6° 26.3°
3 BF
74%
Κατερίνη
Σποραδικές νεφώσεις
26°C
26.4° 26.4°
3 BF
75%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
27°C
27.4° 27.4°
2 BF
45%
ΜΕΝΟΥ
Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, 2025
Karalis_Prokrisi_Pagkosmio_1020_1
Eurokinissi

Ο Καραλής πήδηξε 5,75 μέτρα και πάει στον τελικό του Παγκοσμίου [βίντεο]

ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι σε εκπληκτική κατάσταση εδώ και καιρό και ταξίδεψε στο Τόκιο με τη βεβαιότητα ότι θα βρίσκεται στο βάθρο.

Την πρόκριση για τον τελικό του άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα χωρίς να κουραστεί ιδιαίτερα, εξασφάλισε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος όπως όλα δείχνουν στοχεύει στην κατάκτηση μεταλλίου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι σε εκπληκτική κατάσταση εδώ και καιρό και ταξίδεψε στο Τόκιο με τη βεβαιότητα ότι θα βρίσκεται στο βάθρο. Πριν από αυτό, όμως, έπρεπε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στον τελικό και το έκανε με χαρακτηριστική άνεση. Ο Καραλής άφησε τα 5,40 μ. που ήταν το αρχικό ύψος, πήγε στα 5,55 μ. τα οποία πέρασε εύκολα, και στη συνέχεια άφησε τα 5,70 μ. και πήγε στα 5,75 μ., τα οποία επίσης πέρασε εύκολα. Αυτό το άλμα τελικά, ήταν αρκετό για να του δώσει την πρόκριση για τον τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα. Ο Γιάννης Ρίζος στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό και πήρε την 30η θέση.

TAGS
Google News ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ ΣΤΟ GOOGLE NEWS
Ο Καραλής πήδηξε 5,75 μέτρα και πάει στον τελικό του Παγκοσμίου [βίντεο]

ΣΧΕΤΙΚΑ ΝΕΑ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.

Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.

Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.

Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.

Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας

«Η Εφημερίδα των Συντακτών»
Έκδοση: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.
ΑΦΜ: 800428018 ΔΟΥ: ΦΑΕ Αθηνών
Αρ. ΓΕΜΗ: 121948701000
Διεύθυνση: Κολοκοτρώνη 8, 10561 Σύνταγμα
Τηλ: +30 21 110-45-000
Φαξ: +30 21 110-45-175
Email: [email protected]
Ιδιοκτήτης & Κύριος Μέτοχος: Συνεταιρισμός των εργαζομένων σε εφημερίδες και περιοδικά ΣΥΝ.Π.Ε.
Νόμιμος εκπρόσωπος: Παναγόπουλος Φώτιος
Διευθυντής: Μανιάτης Σωτήριος
Διευθυντής σύνταξης: Γούλατης Σωτήρης
Διαχειριστής & Δικαιούχος ονόματος τομέα: Ανεξάρτητα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης Α.Ε.

Μέλος της ΕΝΕΔ logo
Μέλος του Media logo
Μ.Η.Τ. Μ.Η.Τ. 232013
© 2025 Εφημερίδα των Συντακτών
Pixual