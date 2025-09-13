Ο Καραλής πήδηξε 5,75 μέτρα και πάει στον τελικό του Παγκοσμίου [βίντεο]

Την πρόκριση για τον τελικό του άλμα επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου και μάλιστα χωρίς να κουραστεί ιδιαίτερα, εξασφάλισε ο Εμμανουήλ Καραλής, ο οποίος όπως όλα δείχνουν στοχεύει στην κατάκτηση μεταλλίου.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είναι σε εκπληκτική κατάσταση εδώ και καιρό και ταξίδεψε στο Τόκιο με τη βεβαιότητα ότι θα βρίσκεται στο βάθρο. Πριν από αυτό, όμως, έπρεπε να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στον τελικό και το έκανε με χαρακτηριστική άνεση. Ο Καραλής άφησε τα 5,40 μ. που ήταν το αρχικό ύψος, πήγε στα 5,55 μ. τα οποία πέρασε εύκολα, και στη συνέχεια άφησε τα 5,70 μ. και πήγε στα 5,75 μ., τα οποία επίσης πέρασε εύκολα. Αυτό το άλμα τελικά, ήταν αρκετό για να του δώσει την πρόκριση για τον τελικό, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για τη Δευτέρα. Ο Γιάννης Ρίζος στην πρώτη του συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, δεν κατάφερε να προκριθεί στον τελικό και πήρε την 30η θέση.