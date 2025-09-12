Ποιο είναι το πρώτο λυκειόπαιδο που κατεβαίνει με τις ΗΠΑ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

Ο 16χρονος Κούπερ Λουτκενχάουζ, από το Τέξας, γίνεται ο νεότερος άνθρωπος στην ιστορία που θα ενταχθεί στην ομάδα των ΗΠΑ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, παίρνοντας άδεια από το Λύκειό του για να αγωνιστεί.

Ο Λουτκενχάουζ θα είναι ο μόνος αθλητής, μεταξύ των περίπου 2.200 κορυφαίων αθλητών στίβου που κατεβαίνουν στο Τόκιο για το επερχόμενο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που θα πρέπει να πάρει μαζί και τα μαθήματά του.

«Ίσως να είναι κάπως καλό, απλώς για να έχω κάτι να κάνω αντί να κάθομαι στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όλη μέρα μετά την προπόνηση», ανέφερε ο Λουτκενχάουζ στο CNN Sports. «Θα μου δώσει ένα διάλειμμα από αυτή την πλευρά του τρεξίματος».

Κανείς, ούτε καν ο Λουτκενχάουζ, δεν περίμενε να βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Πριν από το Εθνικό Πρωτάθλημα των ΗΠΑ, όπου οι αθλητές αγωνίζονταν για μια θέση στην αμερικανική ομάδα για το Τόκιο, ο στόχος του ήταν απλώς να φτάσει στον τελικό.

Αυτό εξηγεί την έκφραση απόλυτης δυσπιστίας -με τα χέρια στο κεφάλι, το στόμα ορθάνοιχτο- στο πρόσωπό του όταν κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα, ξεπερνώντας με ορμή το μεγαλύτερο μέρος του γηπέδου στην τελική ευθεία.

Ο χρόνος του; Ένα εκπληκτικό 1:42.27, «κόβοντας» περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο από το παγκόσμιο ρεκόρ κάτω των 18 ετών. Μόνο τρεις Αμερικανοί άνδρες στην ιστορία έχουν τρέξει πιο γρήγορα, και ένας από αυτούς, ο Ντόνοβαν Μπράζιερ, τερμάτισε μόλις ένα κλάσμα μπροστά του.

Ακόμα πιο συναρπαστικός ήταν ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε ο αγώνας του Λουτκενχάουζ. Ήταν έβδομος και πολύ πίσω από την πρώτη θέση με μισό γύρο να απομένει, αλλά στη συνέχεια εξαπέλυσε το καταστροφικό του χτύπημα – προσπερνώντας δύο δρομείς μπροστά του και κερδίζοντας γρήγορα την ομάδα των τεσσάρων που προηγούνταν. Καθώς οι αντίπαλοί του άρχισαν να σφίγγονται, ο Λουτκενχάουζ φαινόταν να δυναμώνει, τα βήματά του ρευστά και ομαλά.

Το να διασχίσει τη γραμμή τερματισμού πίσω από τον Brazier και να δει τον χρόνο του, λέει, ήταν «απλώς μια εξαιρετικά συναρπαστική στιγμή». Εβδομάδες αργότερα, ήταν ακόμα σε κατάσταση σοκ από την απόδοσή του.

«Αυτά τα τελευταία 100 (μέτρα) ήταν τα πιο τρελά τελευταία 100 που έχω τρέξει ποτέ», προσθέτει ο Λουτκενχάουζ. «Το πλήθος ήταν πολύ δυνατό. Ήταν σχεδόν σαν λευκός θόρυβος γιατί τον ακούς, αλλά είσαι επίσης τόσο συγκεντρωμένος στον αγώνα που δεν τον ακούς. Φτάνοντας σε αυτή τη γραμμή, ήταν εξαιρετικά ξεχωριστό».

Η ανταπόκριση στην απόδοση του Λουτκενχάουζ ήταν δέος και δυσπιστία. «Έμεινα έκπληκτος και έκπληκτος» αντέδρασε ο πρώην δρομέας Τζιμ Ράιαν, που θεωρείται ευρέως ως ένας από τους σπουδαιότερους αθλητές λυκείου όλων των εποχών, όταν ρωτήθηκε από την παρουσιαστή Toni Reavis. Ο συγγραφέας και προπονητής απόδοσης Στιβ Μάγκνες, εν τω μεταξύ, το χαρακτήρισε «το πιο εντυπωσιακό αθλητικό κατόρθωμα στην ιστορία».

«Δεν υπάρχουν υπερθετικά», πρόσθεσε οΜάγκνες. «Η απόδοσή του κάνει τον LeBron του λυκείου να μην μοιάζει με κανέναν».

Καθώς προετοιμάζεται να αγωνιστεί στο παγκόσμιο πρωτάθλημα – την πρώτη του φορά που αγωνίζεται εκτός ΗΠΑ – ο Λούτκενχαους βασίζεται στο ίδιο πρόγραμμα που τον έχει φτάσει μέχρι εδώ. Τρέχει μέτρια 30 μίλια την εβδομάδα, ένα μείγμα πιο αργών τρεξίματος και προπόνησης ταχύτητας το πρωί, μερικές φορές ακολουθούμενο από προπόνηση δύναμης, και στη συνέχεια πηγαίνει στο γυμναστήριο το απόγευμα για ελλειπτικό και διατάσεις.