Θεοδώρου: Θρίαμβος απέναντι στον παγκόσμιο πρωταθλητή

Στη Σαμαρκάνδη του Ουζμπεκιστάν γράφτηκε πριν λίγες ώρες ένα σπουδαίο κεφάλαιο για το ελληνικό σκάκι.

Ο 24χρονος γκραν μετρ Νικόλας Θεοδώρου νίκησε τον 19χρονο Ινδό παγκόσμιο πρωταθλητή Ντομμινάρτζου Γκουκές στον 6ο γύρο του «FIDE Grand Swiss», ενός από τα δυσκολότερα τουρνουά του πλανήτη. Ο Έλληνας σκακιστής κατάφερε με τα μαύρα κομμάτια να λυγίσει τον κορυφαίο Ινδό που κρατάει εδώ και 9 μήνες το στέμμα του παγκόσμιου πρωταθλητή.

Μάλιστα ο Γκουκές είναι ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία του πνευματικού αθλήματος. Μόλις πριν ένα μήνα γράφαμε για τη συμμετοχή του Θεοδώρου στη 2η σκακιέρα της κορυφαίας γερμανικής ομάδας St.Pauli δίπλα στον ισχυρότερο σκακιστή του κόσμου (που όμως δεν θέλει πλέον να παίζει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα) το Νορβηγό Μάγκνους Κάρλσεν (Ο γκραν μετρ Θεοδώρου στη 2η σκακιέρα της FC St.Pauli πίσω από τον Carlsen!)

Στο γερμανικό πρωτάθλημα 2025-2026. Ο Θεοδώρου γεννήθηκε στην Αθήνα στις 17 Σεπτεμβρίου 2000 και μεγάλωσε στο Ρέθυμνο. Από μικρό παιδί έδειξε το ταλέντο του, έμαθε σκάκι στον τοπικό σύλλογο και γρήγορα ξεχώρισε σε πανελλήνια πρωταθλήματα. Το 2021 κατέκτησε τον τίτλο του γκραν μετρ, τον ανώτατο τίτλο που μπορεί να λάβει ένας σκακιστής.

Παράλληλα με το σκάκι ακολουθεί και μια εντυπωσιακή ακαδημαϊκή πορεία. Σπούδασε και αγωνίστηκε με την ομάδα του Saint Louis University στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου ολοκλήρωσε το πτυχίο του στη Φυσική και τα Μαθηματικά το 2022 και το μεταπτυχιακό του στη Βιοστατιστική και την Ανάλυση Υγείας το 2024. Η καριέρα του είναι γεμάτη διακρίσεις που τον έχουν καταστήσει ηγετική φυσιογνωμία του ελληνικού σκακιού. Στην Ολυμπιάδα του 2022 στην Ινδία κατέκτησε ασημένιο μετάλλιο με την εθνική ομάδα, αγωνιζόμενος στη δεύτερη σκακιέρα με εντυπωσιακή αήττητη επίδοση. Το 2022 αναδείχθηκε πρωταθλητής πανεπιστημίων στις ΗΠΑ με την ομάδα του Saint Louis University, ενώ την τελευταία διετία κέρδισε διεθνή τουρνουά σε Ρίγα, Τασκένδη και Μπιελ.

Μόλις φέτος, το καλοκαίρι του 2025, ανέβηκε για πρώτη φορά στο παγκόσμιο Top-100 της FIDE. Σήμερα, η Διεθνής Σκακιστική Ομοσπονδία τον κατατάσσει με ΕΛΟ 2646, στην 81η παγκόσμια θέση μεταξύ των ενεργών σκακιστών, με κορύφωση την τρέχουσα περίοδο. Το αποτέλεσμά του απέναντι στον Γκουκές δεν είναι απλώς μια σπουδαία νίκη. Είναι η επισφράγιση της διαρκώς ανοδικής πορείας ενός σκακιστή που έχει πολλά ακόμη να δείξει.

