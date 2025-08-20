Η βροχή «προσγείωσε» τον Τεντόγλου στο μίτινγκ της Λωζάννης

Οι καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν στον Μίλτο Τεντόγλου να πιάσει μεγάλη επίδοση στο Diamond League της Λωζάννης.
Ο βρεγμένος από τη συνεχή βροχή διάδρομος του μήκους και η... πλημμυρισμένη βαλβίδα, κράτησε τον Ολυμπιονίκη μας μακριά από τα γνωστά του στάνταρ. Πραγματοποίησε μόνο δύο άλματα, το καλύτερο στα 7,52μ. που τον έφερε στην 7η θέση.
Γενικά μέτριες επιδόσεις, με τον Ουζμπέκο, Ανβάροφ να παίρνει την πρωτιά με μόλις 7,84μ., ενώ δεύτερος ήταν ο Ελβετός, Εχάμερ (7,72μ.) και τρίτος ο Τζαμαϊκανός, Γκέιλ (7,71μ.).
