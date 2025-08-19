Πρώτος και καλύτερος ο «Μανόλο» στη Λωζάνη με άλμα στα 6,02 μέτρα!

Τεράστια επιτυχία για τον Έλληνα άλτη, καθώς κατάφερε να κάνει 6.02 μέτρα και να πάρει τη πρωτιά στο Diamond League που διεξάγεται στη Λωζάνη. Σημειώνεται ότι δεν συμμετείχε ο κορυφαίος άλτης επί κοντώ, ο Σουηδός Μόντο Ντουπλάντις.

Ιστορία έγραψε για ακόμα μια φορά στον χώρο του στίβου ο άλτης επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής.



Ο κορυφαίος Έλληνας άλτης με τρίτη προσπάθεια για άλμα στα 6.02μ, μέσα σε βροχόπτωση στην πλατεία της Λωζάνης, πήρε την πρωτιά στο αγώνισμα του άλματος επί κοντώ στο Diamond League της Ελβετίας, στο οποίο δεν συμμετείχε ο κορυφαίος Σουηδός άλτης Μόντο Ντουπλάντις.



Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης πέρασε με άνεση με την 3η προσπάθεια στα 6.02μ και άφησε πίσω του τον Κολέ και τον Λαβιλενί που έφτασαν στα 5.92μ.

Ο Καραλής είχε εξασφαλίσει νωρίτερα τη νίκη, αφού ο Τούρκος συναγωνιστής του Ερσού Σασμά που έμεινε μαζί του έως το τέλος είχε τρεις άκυρες στα 6.02μ αλλά αποφάσισε να αφήσει τα 5.92μ και έμεινε 4ος με 5.82μ.

Με αυτήν την σπουδαία επιτυχία του αθλητή, τα 6.02μ που πέτυχε στη Λωζάνη, έγιναν το 10ο άλμα του στο 2025 πάνω από τα 6μ και το 11ο στην καριέρα του.

Ο Εμμανουήλ Καραλής πέρασε άνετα τα 5.72μ αφήνοντας προηγουμένως τα 5.42μ και τα 5.62μ. Ο Μανόλο, ακολούθως, άφησε τα 5.82μ αλλά με στυλ πέρασε τα 5.92μ και ανέβηκε πρώτος στην κατάταξη του αγωνίσματος.