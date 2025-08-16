Δεν... κατεβαίνει από τα 6 μέτρα ο Καραλής

Την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση επιβεβαίωσε ο πρωταθλητής του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής.

Στο μίτινγκ Diamond League του Χορζόφ ο Καραλής «πέταξε» για ακόμα μια φορά πάνω από τα 6 μέτρα, δείχνοντας ότι είναι από τους κορυφαίους επικοντιστές του πλανήτη: πίσω μόνο από τον... διαστημικό Μόντο Ντουμπλάντις.

Ο Καραλής πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,70 μ., τα 5,90 μ. και ακολούθως τα 6 μέτρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να καταρρίψει το (δικό του) πανελλήνιο ρεκόρ (που είναι στα 6,08 μ.), δοκιμάζοντας να περάσει τα 6,10 μ. Η καλύτερη προσπάθειά του ήταν η τρίτη, όπου έχασε για λίγο το ύψος, όμως έδειξε ότι είναι θέμα χρόνου να το κάνει κι αυτό...