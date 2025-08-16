Δεν... κατεβαίνει από τα 6 μέτρα ο Καραλής

Την πολύ καλή αγωνιστική του κατάσταση επιβεβαίωσε ο πρωταθλητής του επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής.
Στο μίτινγκ Diamond League του Χορζόφ ο Καραλής «πέταξε» για ακόμα μια φορά πάνω από τα 6 μέτρα, δείχνοντας ότι είναι από τους κορυφαίους επικοντιστές του πλανήτη: πίσω μόνο από τον... διαστημικό Μόντο Ντουμπλάντις.
Ο Καραλής πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5,70 μ., τα 5,90 μ. και ακολούθως τα 6 μέτρα. Στη συνέχεια προσπάθησε να καταρρίψει το (δικό του) πανελλήνιο ρεκόρ (που είναι στα 6,08 μ.), δοκιμάζοντας να περάσει τα 6,10 μ. Η καλύτερη προσπάθειά του ήταν η τρίτη, όπου έχασε για λίγο το ύψος, όμως έδειξε ότι είναι θέμα χρόνου να το κάνει κι αυτό...
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας