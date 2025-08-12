Στη δεύτερη θέση και στα 8,05 μέτρα «έμεινε» ο Τεντόγλου

Τη δεύτερη θέση στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης («Istvan Gyulai Memorial») κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στα 8,05 μέτρα. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής επέστρεψε στο στάδιο όπου είχε κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο το 2023 στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα της Βουδαπέστης και έκανε μία «καλή προπόνηση» εν όψει των σημαντικών αγώνων που ακολουθούν.
Ο Τεντόγλου είχε καλύτερο άλμα στα 8,05 μ. επίδοση που σημείωσε στην τρίτη αλλά και την έκτη προσπάθεια του – και γι’ αυτό πήρε τη δεύτερη θέση μολονότι τον ισοφάρισε (στα 8,05μ.) στο πέμπτο άλμα του ο Ουζμπέκος Ανβάρ Ανβάροφ.
Τα άλματα του Έλληνα πρωταθλητή αναλυτικά ήταν: 7,81 μ. (-0,1), 7,94 μ. (0,3), 8,05 μ. (-0,4), άκυρο, 7,66 μ. (0,4) και 8,05 μ. (0,4).
Τη νίκη στον αγώνα πήρε ο Γερμανός Σάιμον Μπατζ με άλμα στα 8,07 μ. (-0,3).
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας