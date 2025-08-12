Αθήνα, 30°C
Τρίτη, 12 Αυγούστου, 2025
ο Εμμανουήλ Καραλής
EUROKINISSI

Ξανά πάνω από τα 6 μ. ο Καραλής, νέο παγκόσμιο ρεκόρ από Ντουπλάντις

ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
efsyn. gr

Την πολύ καλή του κατάσταση επιβεβαίωσε ο πρωταθλητής μας στο επί κοντώ, Εμμανουήλ Καραλής, και στο  διεθνές μίτινγκ στίβου της Βουδαπέστης. 

Ο Καραλής πέταξε ξανά πάνω από τα 6 μέτρα και μάλιστα δοκίμασε εκ νέου να κάνει πανελλήνιο ρεκόρ, ωστόσο δεν τα κατάφερε. Με καλύτερο άλμα στα 6,02 μ. λοιπόν, ο Έλληνας πρωταθλητής κατέκτησε τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Μόντο Ντουπλάντις που έκανε (ξανά) νέο παγκόσμιο ρεκόρ (στα 6,29 μ.).

Συγκεκριμένα, ο Καραλής ξεκίνησε από τα 5,72 μ. (ύψος που πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια), συνέχισε στα 5,92 μ. (το πέρασε με την τρίτη) και ακολούθως στα 6,02 μ. που μάλιστα πέρασε με την πρώτη. Στη συνέχεια έλαβε τον πήχυ στα 6,11 μ., όμως δεν έκανε το ρεκόρ που ζητά εδώ και καιρό. 

Όσο για τον Ντουπλάντις, έκανε ξανά το... θαύμα του καθώς ο Σουηδός πρωταθλητής έσπασε για 13η φορά στην καριέρα του το παγκόσμιο ρεκόρ στο επί κοντώ με άλμα στα 6 μέτρα και 29 εκατοστά.

Ο Ντουπλάντις «έγραψε» το νέο επίτευγμά του στη δεύτερη προσπάθειά του, καταρρίπτοντας το προηγούμενο (δικό του) παγκόσμιο ρεκόρ με 6,28μ. που είχε σημειώσει πριν από περίπου δύο μήνες στο διεθνές μίτινγκ στίβου της Στοκχόλμης.

