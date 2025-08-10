Νεκροί δύο Ιάπωνες πυγμάχοι μετά από αγώνες στο Τόκιο

Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν συνεπεία τραυματισμών, που υπέστησαν σε δύο ξεχωριστούς αγώνες στην ίδια διοργάνωση στο Τόκιο, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (10/8) από επίσημη πηγή.
Πρόκειται για τον Σιγκετόσι Κοτάρι και τον Χιρομάσα Ουρακάουα, αμφότεροι 28 ετών, οι οποίοι αγωνίσθηκαν στο «Korakuen Hall» του Τόκιο το βράδυ της 2ας Αυγούστου. Διεκομίσθησαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.
Ο Κοτάρι, ο οποίος είχε αποσπάσει ισοπαλία σε δώδεκα γύρους εναντίον ενός άλλου Ιάπωνα πυγμάχου, έχασε τις αισθήσεις του λίγο μετά τον αγώνα και πέθανε έξι ημέρες αργότερα, στις 8 Αυγούστου, από «υποσκληρίδιο αιμάτωμα», όπως ανακοινώθηκε από τον σύλλογο του εχθές (9/8).
Ο Ουρακάουα, σταμάτησε από τον διαιτητή στον όγδοο και τελευταίο γύρο. «Υπέκυψε τραγικά στα τραύματα που υπέστη κατά την διάρκεια του αγώνα του», ανακοίνωσε η WBO (Παγκόσμια Οργάνωση Πυγμαχίας) σε μια ανάρτηση στο Instagram, σήμερα (10/8).
Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης, ο θάνατός του επήλθε το βράδυ του Σαββάτου, μια εβδομάδα μετά τον αγώνα του. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Τσουγιόσι Γιασουκόσι, γενικός γραμματέας της Ιαπωνικής Επιτροπής Πυγμαχίας, δήλωσε πως ήταν πιθανότατα «η πρώτη φορά στην Ιαπωνία που δύο πυγμάχοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο μετά από τραυματισμούς που υπέστησαν κατά την διάρκεια της ίδιας διοργάνωσης».
Η efsyn.gr θεωρεί αυτονόητο ότι οι αναγνώστες της έχουν το δικαίωμα του σχολιασμού, της κριτικής και της ελεύθερης έκφρασης και επιδιώκει την αμφίδρομη επικοινωνία μαζί τους.
Διευκρινίζουμε όμως ότι δεν θέλουμε ο χώρος σχολιασμού της ιστοσελίδας να μετατραπεί σε μια αρένα απαξίωσης και κανιβαλισμού προσώπων και θεσμών. Για τον λόγο αυτόν δεν δημοσιεύουμε σχόλια ρατσιστικού, υβριστικού, προσβλητικού ή σεξιστικού περιεχομένου. Επίσης, και σύμφωνα με τις αρχές της Εφημερίδας των Συντακτών, διατηρούμε ανοιχτό το μέτωπο απέναντι στον φασισμό και τις ποικίλες εκφράσεις του. Έτσι, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να μην δημοσιεύουμε ανάλογα σχόλια.
Σε όσες περιπτώσεις κρίνουμε αναγκαίο, απαντάμε στα σχόλιά σας, επιδιώκοντας έναν ειλικρινή και καλόπιστο διάλογο.
Η efsyn.gr δεν δημοσιεύει σχόλια γραμμένα σε Greeklish.
Τέλος, τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν το συντάκτη τους και δε συμπίπτουν κατ' ανάγκην με την άποψη της εφημερίδας