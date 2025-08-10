Αθήνα, 33°C
Κυριακή, 10 Αυγούστου, 2025
πυγμάχοι
ΑΠΕ - ΜΠΕ

Νεκροί δύο Ιάπωνες πυγμάχοι μετά από αγώνες στο Τόκιο

ΑΛΛΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
efsyn.gr
Δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα χτυπήματα που δέχθηκαν σε δύο αγώνες.

Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι πέθαναν συνεπεία τραυματισμών, που υπέστησαν σε δύο ξεχωριστούς αγώνες στην ίδια διοργάνωση στο Τόκιο, όπως ανακοινώθηκε σήμερα (10/8) από επίσημη πηγή.

Πρόκειται για τον Σιγκετόσι Κοτάρι και τον Χιρομάσα Ουρακάουα, αμφότεροι 28 ετών, οι οποίοι αγωνίσθηκαν στο «Korakuen Hall» του Τόκιο το βράδυ της 2ας Αυγούστου. Διεκομίσθησαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο, αλλά χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Κοτάρι, ο οποίος είχε αποσπάσει ισοπαλία σε δώδεκα γύρους εναντίον ενός άλλου Ιάπωνα πυγμάχου, έχασε τις αισθήσεις του λίγο μετά τον αγώνα και πέθανε έξι ημέρες αργότερα, στις 8 Αυγούστου, από «υποσκληρίδιο αιμάτωμα», όπως ανακοινώθηκε από τον σύλλογο του εχθές (9/8).

Ο Ουρακάουα, σταμάτησε από τον διαιτητή στον όγδοο και τελευταίο γύρο. «Υπέκυψε τραγικά στα τραύματα που υπέστη κατά την διάρκεια του αγώνα του», ανακοίνωσε η WBO (Παγκόσμια Οργάνωση Πυγμαχίας) σε μια ανάρτηση στο Instagram, σήμερα (10/8). 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ιαπωνικών μέσων ενημέρωσης, ο θάνατός του επήλθε το βράδυ του Σαββάτου, μια εβδομάδα μετά τον αγώνα του. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, ο Τσουγιόσι Γιασουκόσι, γενικός γραμματέας της Ιαπωνικής Επιτροπής Πυγμαχίας, δήλωσε πως ήταν πιθανότατα «η πρώτη φορά στην Ιαπωνία που δύο πυγμάχοι υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση στον εγκέφαλο μετά από τραυματισμούς που υπέστησαν κατά την διάρκεια της ίδιας διοργάνωσης».

