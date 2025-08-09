Χωρίς Ρώσο σκακιστή η κορυφαία 10άδα!

Για πρώτη φορά εδώ και μισό αιώνα, κανένας Ρώσος σκακιστής δεν βρίσκεται στο top 10 της παγκόσμιας κατάταξης της FIDE. Η ιστορική αυτή αλλαγή επιβεβαιώθηκε στην επίσημη λίστα του Αυγούστου, με την πτώση του Ιαν Νεπομνιάτσι στην 14η θέση. Η απουσία αυτή δεν είναι απλώς αριθμητική, αλλά μάλλον σηματοδοτεί τη λήξη μιας εποχής ρωσικής ηγεμονίας και την είσοδο του παγκόσμιου σκακιού σε μια πολυπολική εποχή. Η Ρωσία και παλαιότερα η Σοβιετική Ένωση κυριάρχησαν στο σκάκι του 20ού αιώνα, με προσωπικότητες όπως ο Μποτβίνικ, ο Καρπόφ και ο Κασπάροβ.

Το σοβιετικό μοντέλο συνδύαζε μαζική σκακιστική εκπαίδευση, κρατική στήριξη και ιδεολογική υπεροχή. Αυτό το μοντέλο έχει πλέον εγκαταλειφθεί και, σε συνδυασμό με τις συνέπειες του πολέμου στην Ουκρανία και τον αποκλεισμό Ρώσων από διεθνείς διοργανώσεις, η παραδοσιακή σκακιστική υπερδύναμη υποχωρεί. Η κορυφαία 10άδα σήμερα είναι: Magnus Carlsen – Νορβηγία, Hikaru Nakamura – ΗΠΑ, Fabiano Caruana – ΗΠΑ, R. Praggnanandhaa – Ινδία, Arjun Erigaisi – Ινδία, Gukesh Dommaraju – Ινδία, Nodirbek Abdusattorov – Ουζμπεκιστάν, Alireza Firouzja – Γαλλία, Wei Yi – Κίνα και Anish Giri – Ολλανδία. Στην κορυφή της διεθνούς κατάταξης παραμένει αμετακίνητος ο 35χρονος Κάρλσεν, ο οποίος κυριαρχεί εδώ και 14 χρόνια.

Πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής και κάτοχος ρεκόρ με 2882 βαθμούς, ο Νορβηγός θεωρείται από πολλούς ο πιο ολοκληρωμένος σκακιστής όλων των εποχών, με πολλούς παγκόσμιους τίτλους. Παρά την απόσυρσή του από τους αγώνες για τον παγκόσμιο τίτλο, παραμένει το μέτρο σύγκρισης για όλους. Αξιοσημείωτο βέβαια είναι ότι ο Ινδός Gukesh, εκτός από τη θέση του στην παγκόσμια δεκάδα, είναι πλέον και ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής στην ιστορία του σκακιού, έχοντας κατακτήσει τον τίτλο το 2024 σε ηλικία 18 ετών, απέναντι στον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή, τον Κινέζο Ding Liren. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί μια ιστορική στροφή και αποτυπώνει τη δυναμική μετατόπιση της σκακιστικής ισχύος προς την Ινδία.

Η Ινδία έχει εξελιχθεί στον πιο εντυπωσιακό σκακιστικό κόμβο του 21ου αιώνα. Με τρεις παίκτες στο top 10 και τουλάχιστον δέκα στην κορυφαία 100άδα, η χώρα παράγει ταλέντα με ρυθμό που θυμίζει σοβιετική εποχή. Η εκτόξευση αυτή στηρίζεται σε συστηματική επένδυση στη σχολική εκπαίδευση, σκακιστικές ακαδημίες και δημόσια αναγνώριση του αθλήματος, με εθνικό πρότυπο τον Βισβανάθαν Άναντ. Μόλις προχθές κατέκτησαν και το παγκόσμιο σχολικό ομαδικό πρωτάθλημα που παίχθηκε στις ΗΠΑ (στη φωτογραφία), ενώ πέρυσι κατέκτησαν το χρυσό μετάλλιο στη Σκακιστική Ολυμπιάδα στη Βουδαπέστη τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες. Η Ινδία δεν κυριαρχεί μόνο αριθμητικά, αλλά θεωρητικά και δημιουργικά. Παίκτες όπως ο Pragg και ο Gukesh δεν είναι απλώς ταλαντούχοι – διαθέτουν ωριμότητα, ευφυΐα και πειθαρχία που τους κατατάσσουν ήδη στους βασικούς διεκδικητές του παγκόσμιου τίτλου και για τα επόμενα χρόνια.

Η δε ισχυρή παρουσία των ΗΠΑ στην κορυφή είναι σύνθετη. Με δύο παίκτες στην πρώτη τριάδα και συνολικά 5–6 παίκτες στην κορυφαία 100άδα, οι ΗΠΑ συνδυάζουν κορυφή και αγωνιστικό βάθος. Ωστόσο, ένα σημαντικό μέρος αυτής της ισχύος προέρχεται από παίκτες που ξεκίνησαν την καριέρα τους σε άλλες χώρες. Ο Caruana έχει ιταλική καταγωγή και αγωνίστηκε επίσημα για την Ιταλία μέχρι το 2015. Ο Wesley So, αν και σήμερα βρίσκεται εκτός δεκάδας, παραμένει μέλος της ελίτ και προέρχεται από τις Φιλιππίνες. Ο Levon Aronian, μέχρι πριν λίγα χρόνια βασικός εκπρόσωπος της Αρμενίας, εντάχθηκε στο δυναμικό των ΗΠΑ το 2021. Το αμερικανικό σκακιστικό μοντέλο δεν στηρίζεται αποκλειστικά στην εσωτερική παραγωγή ταλέντων, αλλά εφαρμόζει μια στρατηγική "εισαγωγής ελίτ": προσφέρει επαγγελματικές ευκαιρίες, υποδομές, χορηγίες και προβολή σε διεθνείς παίκτες, μετατρέποντας τις ΗΠΑ σε ελκυστικό σκακιστικό προορισμό.

Πέρα όμως από τις μεταγραφές, οι ΗΠΑ διατηρούν και σοβαρή εσωτερική παραγωγή μέσα από τα πανεπιστήμια, τους σκακιστικούς συλλόγους, τις διαδικτυακές πλατφόρμες και τις ιδιωτικές σχολές. Η Κίνα επανέρχεται στο top 10 μέσω του Wei Yi, ενώ διατηρεί σταθερή παρουσία στην κορυφαία 100άδα. Με εκπροσώπους όπως ο Ding Liren (πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής), ο Wei Yi και ένα συγκροτημένο εθνικό πρόγραμμα, η Κίνα παραμένει σιωπηλή δύναμη, με σαφές αγωνιστικό βάθος και συνέπεια. Το παγκόσμιο σκάκι εγκαταλείπει οριστικά τη μονοπολική εποχή της Ρωσίας και εισέρχεται σε μια πολυπολική, δυναμική και ανοιχτή εποχή.

*Διεθνής εκπαιδευτής, διεθνής διαιτητής