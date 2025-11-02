Γεννημένος να πολεμάει

Για να εξηγήσει κανείς το φαινόμενο και τον άνθρωπο Νόβακ Τζόκοβιτς, πρέπει να ανατρέξει σε δύο πολέμους. Οταν ο «Νόλε» ήταν μόλις 4 ετών, ξέσπασε η εμφύλια σύρραξη στη Γιουγκοσλαβία, που ξεκίνησε με την ανεξαρτητοποίηση της Σλοβενίας και της Κροατίας και διήρκεσε τέσσερα χρόνια. Αργότερα, το 1999, το Βελιγράδι και άλλες σερβικές πόλεις έγιναν επί 78 ημέρες στόχος των βομβαρδιστικών του ΝΑΤΟ, που επιδίωκαν να διώξουν τους Σέρβους από το Κοσσυφοπέδιο. Η γειτονιά του Τζόκοβιτς στο Βελιγράδι και το σπίτι του καταστράφηκαν. Ευτυχώς η οικογένεια είχε εναλλακτική λύση. Μια θεία του ζούσε κοντά τους, σε απόσταση 300 μέτρων, σε κτίριο με αντιαεροπορικό καταφύγιο. Εμειναν εκεί καθ’ όλη τη διάρκεια των ΝΑΤΟϊκών βομβαρδισμών.

Τότε ήταν 11 χρόνων και ήδη είχε μπει το τένις στη ζωή του. Ο ίδιος έχει δηλώσει πως «ο πόλεμος δεν μπόρεσε να με σταματήσει. Στη διάρκεια της ημέρας συναντούσα την προπονήτριά μου κάπου στο Βελιγράδι για εξάσκηση. Με βοήθησε να ζήσω όσο πιο φυσιολογικά μπορούσα, ακόμα και μετά τον θάνατο της αδελφής της, όταν ένας τοίχος την καταπλάκωσε στους βομβαρδισμούς. Πηγαίναμε μαζί εκεί όπου είχαν πέσει πιο πρόσφατα οι βόμβες, με τη λογική ότι “αν χτύπησαν αυτό το μέρος χθες, δεν θα το χτυπήσουν και σήμερα...”. Παίζαμε χωρίς δίχτυ, πάνω σε σπασμένο τσιμέντο. Με τη φίλη μου, Ανα Ιβάνοβιτς (σ.σ.: μετέπειτα νικήτρια στο Ρολάν Γκαρός και Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη των γυναικών), κάναμε εξάσκηση μέσα σε μια εγκαταλελειμμένη, άδεια από νερό, πισίνα». Συχνά, όταν ένιωθαν πιο θαρρετοί, τρύπωναν στις εγκαταστάσεις του ομίλου τους, της Παρτίζαν, για πιο νορμάλ προπονήσεις.

Η σκοτεινιά εκείνων των ημερών δεν εμπόδιζε τον Τζόκοβιτς να ονειρεύεται. Και ο πατέρας του, Σρντζαν, έλεγε και ξανάλεγε ότι ο γιος του θα γίνει το Νο 1 του κόσμου, ο καλύτερος σε ένα σπορ χωρίς παράδοση στη Σερβία, όπου κυριαρχούσαν τα ομαδικά αθλήματα. Οσοι τον άκουγαν, γελούσαν. Ομως ο μπαμπάς Τζόκοβιτς είχε μεγάλα σχέδια και μια μέρα του Αυγούστου του 1999 φώναξε στο τραπέζι τη σύζυγό του, τον 12χρονο τότε Νόβακ και τους δύο αδελφούς του, Μάρκο και Τζόρτζε: «Εβγαλε από την τσέπη ένα χαρτονόμισμα 10 δολαρίων και μας είπε: “Αυτό έχουμε όλο κι όλο. Η Σερβία βρίσκεται σε αθλητικό εμπάργκο. Αν πραγματικά θέλεις να ασχοληθείς με αυτό το δαπανηρό ατομικό άθλημα, πρέπει να κάνεις ένα βήμα παραπέρα», θυμάται ο Νόλε.

Η προπονήτριά του, Γελένα Γκέντσιτς, ήρθε σε επαφή με την ακαδημία τένις του Νίκολα Πίλιτς στο Ομπερσαϊσχάιμ της Γερμανίας για να στείλει εκεί τον Νόβακ. Ετσι ξέφυγε από τη ζοφερή πραγματικότητα της Σερβίας ο Νόλε και δεν ξανακοίταξε πίσω. Με τα χρηματικά έπαθλα των τουρνουά που κέρδιζε, αποπλήρωνε ο πατέρας του τα δάνεια που έπαιρνε για να κάνει ο γιος του τα ταξίδια αυτά.

Οταν ο Νόβακ Τζόκοβιτς έκανε πια το «μπαμ» στην παγκόσμια σκηνή του τένις, κατακτώντας το Αυστραλιανό Οπεν του 2008, ήδη είχε δημιουργηθεί το δίπολο Ρότζερ Φέντερερ και Ράφα Ναδάλ, η αντιπαλότητα των οποίων στα κορτς εξελίχθηκε σε μια ζηλευτή φιλία. Η πραγματικά ευγενής άμιλλα μεταξύ του Ελβετού και του Ισπανού οδηγούσε το άθλημα σε πρωτοφανή επίπεδα δημοφιλίας. Οι δυο τους ήταν (και παραμένουν) αξιαγάπητοι στο κοινό. Ο Φέντερερ ως η επιτομή του κομψού και αέρινου τένις, ο Ναδάλ ως ο απόλυτος πολεμιστής με όπλο τη ρακέτα. Παρά το τεράστιο ταλέντο του, ο Σέρβος ένιωθε πάντα «τρίτος τροχός», συχνά μάλιστα προσπαθούσε υπερβολικά να γίνει αρεστός...

Ηταν διαφορετικός χαρακτήρας από τους άλλους δύο και αρχικά ξένισε το κοινό. Δεν άρεσε η συνήθειά του να κοροϊδεύει τα τικ των συναθλητών του, ούτε η συχνότητα με την οποία επικαλούνταν τραυματισμούς και παρατούσε στη μέση τους αγώνες του, ούτε οι ρακέτες που έσπαγε με μανία όταν είχε νεύρα, ούτε και οι προκλήσεις του προς το κοινό όταν αυτό έπαιρνε το μέρος του αντιπάλου του...

Ομως ο Τζόκοβιτς είναι ιδιαίτερα ευφυής. Συνειδητοποίησε ότι το παιχνίδι του θα ευεργετούνταν αν ο ίδιος ήλεγχε τις συναισθηματικές του εξάρσεις – «βοήθησε» σε αυτό ένα δραματικό double fault στα προημιτελικά του Αυστραλιανού Οπεν του 2010. Κατάλαβε πως, αν σταματήσει να στηρίζεται αποκλειστικά στο ταλέντο του και δουλέψει περισσότερο σε αθλητικό και ψυχολογικό επίπεδο, θα απογειωθεί. Οπερ και εγένετο. Η προπόνησή του γέμισε με ειδικές ασκήσεις για ευλυγισία, ταχύτητα, αντοχή, ποιότητα σερβίς, υποδοχή σερβίς, χτυπήματα εν κινήσει αριστερά-δεξιά. Επιπλέον έδωσε σημασία στους τομείς της διατροφής, της ξεκούρασης, της ενδοσκόπησης, της συναισθηματικής ευφυΐας, ώστε να αντιμετωπίζει πειθαρχημένα κάθε κατάσταση στους αγώνες τους.

Ετσι ο Νόλε έφτασε να γίνει ο κορυφαίος τενίστας όλων των εποχών, βάσει αριθμών. Εχει κατακτήσει 24 Γκραν Σλαμ (10 Οπεν Αυστραλίας, 3 Ρολάν Γκαρός, 7 Ουίμπλεντον, 4 Αμερικανικά Οπεν), έχοντας το προβάδισμα έναντι των 22 του Ράφα Ναδάλ και των 20 του Ρότζερ Φέντερερ. Διατηρεί το απόλυτο ρεκόρ των 40 τίτλων Μάστερς, ενώ έχει καταρρίψει και το ρεκόρ των περισσότερων εβδομάδων στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης: το είχε ο Φέντερερ με 310 εβδομάδες και ο ίδιος το έχει εκτοξεύσει στις 428!

Παρά τον επαγγελματισμό και τα επιτεύγματά του όμως, δεν έχει αλλάξει σαν χαρακτήρας. Πεισματάρης και απόλυτος σε πολλά πράγματα, προτίμησε να υποστεί τη διαδικασία απέλασης από την Αυστραλία τον Ιανουάριο του 2022, αντί να υποβληθεί σε εμβολιασμό κατά του Covid-19, ενώ παράλληλα δεν δέχτηκε να αποσύρει εξαρχής τη συμμετοχή του από τη διοργάνωση. Επίσης, δεν έχει σταματήσει τελείως τις προκλήσεις προς το κοινό στους αγώνες του. Σε αγώνες που νιώθει ότι κάτι λείπει στο παιχνίδι του, τεχνηέντως προκαλεί τους haters στην εξέδρα ώστε να βγει στην επιφάνεια η ανταγωνιστική του πλευρά. Το είχε παραδεχτεί ο ίδιος: «Οσο περισσότερο με αποδοκιμάζουν, τόσο το καλύτερο. Ξυπνούν μέσα μου κάτι που ίσως δεν θέλουν να δουν: τον νικητή»!

Είναι από τους τύπους που στα δύσκολα ορμάει! Ετσι προέκυψε και η κόντρα του με τη σερβική κυβέρνηση που τον έχει φέρει πλέον μόνιμα εγκατεστημένο στην Αθήνα. Μετά την τραγωδία στον σταθμό του Νόβι Σαντ τον Νοέμβριο του 2024, όπου έχασαν τη ζωή τους 16 άτομα, ο «Νόλε» πήρε το μέρος των Σέρβων φοιτητών που βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν κατά της διαφθοράς των πολιτικών στην εξουσία. Είπε «είμαι μαζί σας», φόρεσε μπλούζα με το σύνθημα «Ο φοιτητές είναι πρωταθλητές». Και απέσυρε το τουρνουά της ΑΤΡ που ο ίδιος και η οικογένειά του διοργανώνουν στο Βελιγράδι για να το φέρει στην Αθήνα... Στο κλειστό του ΟΑΚΑ από αύριο μέχρι το Σάββατο 8 Νοεμβρίου.