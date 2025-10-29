Αθήνα, 16°C
Αθήνα
Ελαφρές νεφώσεις
16°C
17.3° 13.8°
1 BF
68%
Θεσσαλονίκη
Αίθριος καιρός
13°C
14.4° 12.1°
1 BF
78%
Πάτρα
Αίθριος καιρός
13°C
13.3° 11.0°
1 BF
73%
Ιωάννινα
Σποραδικές νεφώσεις
8°C
7.9° 7.9°
0 BF
100%
Αλεξανδρούπολη
Αίθριος καιρός
9°C
8.9° 8.9°
0 BF
87%
Βέροια
Αίθριος καιρός
12°C
12.0° 12.0°
2 BF
73%
Κοζάνη
Αίθριος καιρός
4°C
4.4° 4.4°
1 BF
93%
Αγρίνιο
Αίθριος καιρός
13°C
13.2° 13.2°
2 BF
88%
Ηράκλειο
Ελαφρές νεφώσεις
15°C
16.9° 14.8°
2 BF
67%
Μυτιλήνη
Αίθριος καιρός
13°C
14.3° 13.3°
1 BF
65%
Ερμούπολη
Αίθριος καιρός
17°C
17.4° 17.4°
3 BF
59%
Σκόπελος
Αίθριος καιρός
20°C
20.4° 20.4°
2 BF
75%
Κεφαλονιά
Αίθριος καιρός
18°C
17.8° 17.8°
1 BF
74%
Λάρισα
Αίθριος καιρός
11°C
10.9° 10.9°
0 BF
100%
Λαμία
Αίθριος καιρός
17°C
16.6° 14.0°
0 BF
75%
Ρόδος
Ελαφρές νεφώσεις
20°C
19.9° 19.8°
2 BF
70%
Χαλκίδα
Ελαφρές νεφώσεις
10°C
9.8° 9.8°
0 BF
81%
Καβάλα
Αίθριος καιρός
14°C
13.8° 13.8°
1 BF
77%
Κατερίνη
Αίθριος καιρός
13°C
12.5° 12.5°
1 BF
80%
Καστοριά
Αίθριος καιρός
9°C
8.5° 8.5°
1 BF
83%
Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου, 2025
Ολυμπιακός - Μονακό
Ap photo

Ήττα για τον Ολυμπιακό μέσα στο ΣΕΦ από τη Μονακό

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
efsyn.gr
Επέτρεψε στη γαλλική ομάδα να σημειώσει 92 πόντους και να πάρει τη νίκη. 

Η αμυντική ανισορροπία του Ολυμπιακού και τα απογοητευτικά ποσοστά ευστοχίας του από τα 6,75, οδήγησαν τους Πειραιώτες στη δεύτερη εφετινή εντός έδρας ήττα τους στη Euroleague και τρίτη στο σύνολο.

Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν 92-87 από τη Μονακό του Βασίλη Σπανούλη στο κατάμεστο ΣΕΦ, για την 7η αγωνιστική, με τους Μονεγάσκους να επιστρέφουν στα θετικά αποτελέσματα και να βελτιώνουν το ρεκόρ τους σε 4-3, πιάνοντας το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα στην κατάταξη. 

Τα δεκάλεπτα: 20-16, 38-37, 60-64, 87-92

