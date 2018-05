Το δημοφιλέστατο αυτό αμερικανικό τραγούδι, που έγραψαν οι Jimmie Davis και Charles Mitchell το 1939, το ερμήνευσαν πολλοί μεγάλοι καλλιτέχνες στα χρόνια που ακολούθησαν, ανάμεσα στους οποίους οι Bing Crosby, Doris Day, Nat King Cole, Ray Charles, Ike & Tina Turner, Aretha Franklin, Yusuf Islam (πιο γνωστός ως Cat Stevens), Bryan Ferry.

Εμείς σήμερα θα το ακούσουμε από δύο «ιερά τέρατα» της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, τον Bob Dylan και τον Johnny Cash, όπως το ηχογράφησαν για τον δίσκο «The Dylan/Cash Sessions» το 1969.

You are my sunshine, my only sunshine

You make me happy when skies are gray

You'll never know, dear, how much I love you

Please don't take my sunshine away.