Το τραγούδι που θα ακούσουμε σήμερα γράφτηκε το 1957 από τον Dimitri Tiomkin και τον Ned Washington για την ομότιτλη ταινία που σκηνοθέτησε ο George Cukor. Η πρώτη του εκτέλεση έγινε από τον Johnny Mathis.

Έκτοτε το ερμήνευσαν πολλοί καλλιτέχνες, ανάμεσά τους η Nina Simone, η Barbra Streisand, ο George Michael, η Cat Power.

Το 1976 ο David Bowie συμπεριέλαβε τη δική του εκδοχή, που μαζί με αυτήν της Simone θεωρούνται οι καλύτερες, στο άλμπουμ του «Station to Station».

Δώρα Σελλά









This is not a Bowie song. "Wild Is the Wind" is a song written by Dimitri Tiomkin and Ned Washington. The track was originally recorded by Johnny Mathis for the 1957 film Wild Is the Wind. Nina Simon did a great version of this song, but Bowie's is my favourite.