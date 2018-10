Sympathy for the Devil

Από το άλμπουμ των Rolling Stones «Beggars Banquet», που κυκλοφόρησε το 1968. Δημιουργοί του, ο Mick Jagger (κυρίως αυτός) και ο Keith Richards.

Ο αρχικός τίτλος του τραγουδιού ήταν «The Devil is my name». Ο Jagger έχει δηλώσει πως πηγές έμπνευσής του ήταν το έργο του Charles Baudelaire εν γένει και το μυθιστόρημα του Mikhail Bulgakov «Ο μετρ και η Μαργαρίτα», το οποίο του έδωσε να το διαβάσει η Marianne Faithfull.

«Just as every cop is a criminal

And all the sinners saints

As heads is tails

Just call me Lucifer

'Cause I'm in need of some restraint.

So if you meet me

Have some courtesy

Have some sympathy, have some taste

Use all your well-learned politesse

Or I'll lay your soul to waste».

Δώρα Σελλά