Ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που περιλαμβάνεται πάντα στις καλοκαιρινές playlists μου. Το ερμηνεύει μία από τις μεγάλες κυρίες της ροκ, η Marianne Faithfull, και περιλαμβάνεται στον τρίτο δίσκο της, «Go away from my world», που κυκλοφόρησε το 1965. Δημιουργοί του είναι οι Brian Henderson και Liza Strike.

Δώρα Σελλά