Pastime Paradise

Το τραγούδι γράφτηκε από τον Stevie Wonder και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ του «Songs in the Key of Life», που κυκλοφόρησε το 1976. Διασκευάστηκε από αρκετούς καλλιτέχνες, αξίζει όμως να σταθούμε σε δύο εκδοχές του.

Το 1995 ο ράπερ Coolio πατώντας πάνω σε αυτό γράφει το «Gangsta's Paradise», για το soundtrack της ταινίας «Dangerous Minds», που γνωρίζει τεράστια επιτυχία.

Το 2007 η Patti Smith ηχογραφεί τη δική της -εξαιρετική φυσικά- εκδοχή για το τραγούδι τού Wonder, την οποία βρίσκουμε στο άλμπουμ της «twelve» που περιλαμβάνει μόνο διασκευές. Αυτήν θα ακούσουμε σήμερα...

Δώρα Σελλά