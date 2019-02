Ένα από τα καλύτερα τραγούδια τής PJ Harvey, το οποίο βρίσκεται σ' ένα από τα καλύτερα άλμπουμ της, «Stories from the City, Stories from the Sea», που κυκλοφόρησε το 2000, το δεύτερο πιο επιτυχημένο εμπορικά στη μέχρι τώρα καριέρα της. Το κομμάτι χαρακτηρίστηκε από τους μουσικοκριτικούς ως «blues punk».

Αν και ο τίτλος του αφήνει υποσχέσεις ότι η σπουδαία Αγγλίδα καλλιτέχνις θα προσδιορίσει την αγάπη, στην πορεία του κομματιού καταλαβαίνουμε ότι το μόνο που θέλει να κάνει είναι να δηλώσει: «This is love, this is love that I'm feeling».

Δώρα Σελλά