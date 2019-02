Σε λίγες ώρες η ανανεωμένη efsyn.gr θα βρίσκεται στον αέρα. Κι όλοι εμείς στην «Εφημερίδα των Συντακτών» ανυπομονούμε να μοιραστούμε μαζί με εσάς, τους αναγνώστες μας και μοναδικούς εργοδότες μας, αυτό το όμορφο συναίσθημα που έχει κάθε νέα αρχή.

Οι σχεδιαστικές αλλαγές θα είναι πολλές, οι λειτουργίες διαφορετικές, ο στόχος όμως είναι πάντα ο ίδιος: να υπηρετούμε με αξιοπιστία την ενημέρωση, όπως το κάναμε μέχρι τώρα κι όπως θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αταλάντευτα.

Η αλλαγή φυσικά αφορά και το μουσικό κομμάτι της ιστοσελίδας μας, την efsyn city, που δύο χρόνια τώρα φροντίζει ώστε να είστε πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι συμβαίνει στον χώρο της μουσικής εντός και εκτός συνόρων και να ομορφαίνει τη μέρα σας με τις μουσικές επιλογές της. Από σήμερα λοιπόν αλλάζει εικόνα και γίνεται ομορφότερη και πιο λειτουργική.

Σε λίγο η νέα εποχή αρχίζει. Και οδεύοντας προς αυτήν σιγοτραγουδάμε: It's a new dawn, it's a new day, it's a new life and I'm feeling good...

Δώρα Σελλά