Πόσες φορές δεν έχουμε νιώσει την ανάγκη να ζητήσουμε βοήθεια; Το εκφράζουμε πάντα; Κι όταν το εκφράζουμε, βρίσκει ευήκοα ώτα η έκκλησή μας;

Αυτά κι άλλα τόσα ερωτήματα μπορεί να προκαλέσει η συγκεκριμένη λέξη. Το σίγουρο είναι ότι όπως και στη... δημοκρατία, έτσι και στη ζωή δεν υπάρχουν αδιέξοδα.

Με ή χωρίς βοήθεια, η λύση στο πρόβλημα κάποια στιγμή βρίσκεται.

Πάντα όμως είναι καλύτερη(α) με τη συνδρομή κάποιου ή κάποιων άλλων.

Γι' αυτό...

Help me if you can I'm feeling down

And I do appreciate you being 'round

Help me get my feet back on the ground

Won't you please, please help me?