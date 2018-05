The fish cheer/I feel like i'm fixin to die rag

Τραγούδι της αμερικανικής μπάντας του ψυχεδελικού ροκ Country Joe and the Fish, που γράφτηκε το 1965 από τον Country Joe McDonald, ηχογραφήθηκε το 1967 και έγινε ένα από τα πιο δημοφιλή τραγούδια διαμαρτυρίας κατά του πολέμου στο Βιετνάμ.

Η εκτέλεση του κομματιού που έμεινε στην Ιστορία έγινε τη δεύτερη ημέρα του Woodstock, όταν ο McDonald ανέβηκε μόνος του στη σκηνή με μια κιθάρα και πριν αρχίσει να τραγουδάει ζήτησε από το κοινό να του «δώσει» ένα F, ένα U, ένα C και ένα K.

Το κοινό φυσικά ανταποκρίθηκε κι όλοι μαζί φώναζαν για αρκετά λεπτά τη λέξη που σχηματίζουν αυτά τα τέσσερα γράμματα.

And it's one, two, three, what are we fighting for?

Don't ask me I don't give a damn

Next stop is Vietnam.

And it's five, six, seven, open up the pearly gates,

Well there ain't no time to wonder why,

Whoopie! We're all gonna die!