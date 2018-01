Για τη σημερινή επιλογή μού έδωσε την πάσα ο καλός συνάδελφος Γιώργος Σταματόπουλος με τις χθεσινές εξαιρετικές «Υποσημειώσεις» του στην «Εφ.Συν.». Στο κείμενό του αναμιγνύει έξοχα, φτιάχνοντας ένα τερψιλαρύγγιο κοκτέιλ-ανάγνωσμα, τον Bertolt Brecht, τον Jim Morrison και τον Περικλή Κοροβέση με συνδετικό κρίκο το «Alabama Song», ένα τραγούδι από την όπερα των Kurt Weill - B. Brecht «Η άνοδος και η πτώση της πόλης Μαχαγκόνι» στη διασκευή των Doors.

Oh, moon of Alabama

We now must say goodbye

We've lost our good old mama

And must have whiskey, oh, you know why