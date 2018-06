«Η ώρα της κρίσης έφτασε για την Ελλάδα και την ευρωζώνη. Είμαστε κοντά στο να καταλήξουμε σε ένα πακέτο που όλοι περιμένετε. Αυτό που χρειάζεται η ευρωζώνη είναι μια δίκαιη συμφωνία για μετά το πρόγραμμα, για όλους, τόσο για την Ελλάδα όσο και για τους πιστωτές», δήλωσε ο Σλοβάκος υπουργός Οικονομικών, Πέτερ Κάζιμιρ, προσερχόμενος στη συνεδρίαση.

O Π. Κάζιμιρ επισήμανε την ανάγκη να μείνει η Αθήνα προσηλωμένη στο δρόμο των μεταρρυθμίσεων και έκανε λόγο για ένα επεισόδιο που κράτησε δέκα χρόνια, φτάνει στο τέλος του, «αλλά δεν σηματοδοτεί το τέλος της ιστορίας... αντιθέτως».

What we need is fair & just post-programme deal for everyone, #Greece and creditors – with Greece staying firmly on the reform path. 3/4

