Vintage Trouble: Παλιομοδίτικη μουσική, κλασικό στήσιμο κι όμως...

Οι Vintage Trouble ανήκουν σε ένα περίεργο είδος. Όχι τόσο για τη μουσική τους, καθώς στην ούγια γράφουν “παραδοσιακό rhythm & blues” και όταν ξεκίνησαν την καριέρα τους στα bars και στα μικρά clubs της Καλιφόρνια, σίγουρα δεν ήθελαν τίποτα περισσότερο από το να αναβιώσουν το άρωμα της παλιά Motown Records, μπολιασμένο με ενεργητικό rock n roll.

Ευκολότερα λέγεται παρά γίνεται κάτι τέτοιο, οι θρύλοι της soul δεν έγιναν τέτοιοι κατά τύχη, η ενεργητική και ταλαντούχα τετράδα των Ty Taylor, Nalle Colt, Rick Barrio Dill και Richard Danielson όμως φαίνεται να πείθει ότι έχει τα φόντα.

Τουλάχιστον έτσι έκριναν τόσο η ιστορική Blue Note Records, όσο και ο δαιμόνιος manager των Motley Crue, Bon Jovi και Kiss, Don McGhee που τους πήραν υπό τη σκέπη τους και φρόντισαν ώστε το παλιομοδίτικο DNA των Vintage Trouble να βρει τη θέση του στο σημερινό κόσμο.

Το πως να συνδυαστούν αυτά τα δύο στοιχεία είναι αναμφισβήτητα η αλχημεία των καιρών μας και σίγουρα πιο ρεαλιστική από εκείνη του Μεσαίωνα, καθώς η συγκεκριμένη οδηγεί σε πραγματικό χρυσάφι.

Οι ήρωες μας έδειξαν από νωρίς ότι έχουν μια τάση για ανορθόδοξα αποτελέσματα μέσω παραδοσιακών μεθόδων, καθώς ναι μεν η πρώτη ύλη τους ήταν και είναι ακόμα οι εκρηκτικές εμφανίσεις με αστείρευτη ενέργεια και πάθος, όπως εκείνη η πρώτη φορά που εμφανίστηκαν το 2011 στο βρετανικό τηλεοπτικό σόου “Later...with Jools Holland”.

Παλιομοδίτικη μουσική, κλασικό στήσιμο και απόδοση από τη μια, ήταν το Twitter όμως από την άλλη που τους εκτόξευσε σαν trending topic εκείνη την ημέρα και οι ψηφιακές πωλήσεις τους σε Amazon και iTunes εκθρόνισαν μεγαθήρια.

Οι ενδείξεις ότι οι αντισυμβατικές μέθοδοι ταιριάζουν σε αυτό το συγκρότημα ήταν προφανείς και ο Don McGhee αποφάσισε ότι αυτός ήταν ο δρόμος που έπρεπε να ακολουθήσουν. Είναι γνωστές οι ιστορίες του Jimi Hendrix, που έπρεπε να πάει στην Αγγλία πρώτα για να χτίσει το όνομα του, πριν γίνει διάσημος στην Αμερική, ή το τέχνασμα της Sub Pop που κάλεσε έναν δημοσιογράφο από το Λονδίνο, ώστε το όνομα των Nirvana να εμφανιστεί πρώτα στον ευρωπαϊκό Τύπο, καθώς τα αμερικανικά media αγνοούσαν το απομακρυσμένο Seattle.

AP Photo

“Αποφασίσαμε να πάμε στην Ευρώπη πρώτα, να γίνουμε αποδεκτοί και να έχουμε μια ιστορία να μοιραστούμε όταν θα γυρίσουμε πίσω. Και αυτό ήταν που τελικά συνέβη” αναφέρει σχετικά πριν τους κλείσει περίοπτα support slots στις περιοδείες του Brian May, του Paul Stanley, των AC/DC, των Bon Jovi και των The Who. Οι οποίες εμφανίσεις σαφώς και μπορούν να χτίσουν καριέρες, μόνο όμως αν έχεις την προσωπικότητα να σταθείς στο ύψος των περιστάσεων και να μη σε καταπιεί αυτή η τεράστια σκηνή και το βάρος της ιστορίας των θρυλικών groups που προαναγγέλεις.

Οι Vintage Trouble ξεπέρασαν αυτό το σκόπελο αποσπώντας θετικά σχόλια σε κάθε μια στάση αυτών των περιοδειών, συνδυάζοντας μάλιστα το groovy rhythm & blues τους, με απαράμιλλο στυλ. Σε ακόμα μια περίσταση πρόσμιξης παράδοσης με καινοτομία, έγιναν τα πρόσωπα της καμπάνιας του γνωστού σχεδιαστή μόδας John Varvatos, όταν αυτός το 2017 επιχείρησε να αναδείξει την κλασική γοητεία των ανδρικών κοστουμιών, σε συνδυασμό με το rock n roll.



Σήμερα, οι Vintage Trouble κυκλοφορούν ένα EP 5 τραγουδιών, εν αναμονή του επόμενου τους album, πιο uptempo και χορευτικά από ποτέ, με λιγότερες κιθαριστικές 'γωνίες' και περισσότερη ποπ ευαισθησία. Κανείς δε μπορεί να ξέρει αν αποτελεί προοίμιο του ύφους που θα ακολουθήσουν στο μέλλον, όμως αν κάποιος έχει αποδείξει ότι μπορεί να σταθεί στο ύψος του κάθε ρόλου, είναι αυτοί οι 4 καλοντυμένοι Καλιφορνέζοι.