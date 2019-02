Τελικά τι είναι το πρωτοεμφανιζόμενο Happening Now Fest;

Την επόμενη Παρασκευή κάνει την εμφάνισή του ένα νέο φεστιβάλ, το Happening Now, με σκοπό να προωθήσει μπάντες που αποτελούν τη νέα γενιά της εναλλακτικής ελληνικής σκηνής.

Τι πιστεύουν όμως οι ίδιοι οι συμμετέχοντες για τους όρους «φεστιβάλ», «μουσική», «σκηνή;». Η efsyn city ρώτησε τους Head On, Toxic Rabbits, Church of The Sea και Atomic Love.

Απλές οι ερωτήσεις, όμως οι απαντήσεις δεν μπορούν ποτέ να είναι τόσο… εύκολες.

Τι είναι μουσική;

Head On: Μουσική (η) 1. η οργάνωση του ήχου σε μορφές, στις οποίες ο άνθρωπος αναγνωρίζει ή αποδίδει μια ιδιαίτερη αξία ή σημασία, μερικώς ή εξ ολοκλήρου ανεξάρτητη από την αξία ή τη σημασία των συνθετικών τους ήχων («μουσικές μορφές»)· μουσικός είναι ο ήχος που χρησιμοποιείται σε μουσικές μορφές· κατά κύριο λόγο, η μουσική αξία έχει συνδεθεί με το ευχάριστο άκουσμα, τη μελωδία, την αρμονία, τον ρυθμό κ.λπ. και ο μουσικός ήχος με ορισμένες κατηγορίες τεχνητών ήχων. που παράγονται από τα μουσικά όργανα (βλ.λ.) ή την ανθρώπινη φωνή (βλ.λ.)· κανένα, όμως από τα παραπάνω χαρακτηριστικά δεν αποτελεί καθολικό γνώρισμα της μουσικής.

Toxic Rabbits: Ένα αερόστατο που ταξιδεύει αγνοώντας τα σύνορα. Μία διαδρομή χωρίς κανόνες και περιορισμούς. Για μας η μουσική είναι όπλο που μάχεται τις διακρίσεις και την αδικία επιτρέποντας ταυτόχρονα τη βουτιά στα άδυτα της ψυχής. Η μουσική είναι ένας δρόμος κοινωνικής και ατομικής ελευθερίας

Atomic Love: Δημιουργία, συναίσθημα και η έκφραση του ψυχολογικού κόσμου μέσω ενός οργανωμένου ήχου!

Church of the Sea: Από την μια είναι τρόπος έκφρασης των συναισθημάτων και των σκέψεων του δημιουργού, αλλά και τρόπος δημιουργίας εικόνων και ιστοριών στο μυαλό του ακροατή ανάλογα με το πώς μεταφράζει τους ήχους που λαμβάνει.

UBIK by Head On

Τι είναι φεστιβάλ;

Head On: Φεστιβάλ (το) {άκλ.) 1. σειρά καλλιτεχνικών εκδηλώσεων που οργανώνονται περιοδικά, συνήθ. στον ίδιο χώρο και κατά την ίδια χρονική περίοδο, έχουν πανηγυρικό και συχνά διαγωνιστικό χαρακτήρα:- τραγουδιού / χορού / κινηματογράφου || ( ~ των Αθηνών / των Καννών / τής Βενετίας / τραγουδιού τής Γιουροβίζιον|| ~ Μπετόβεν / Μπαχ .

Toxic Rabbits: Συνάντηση, επικοινωνία, διάδραση

Atomic Love: Μια μπύρα στο χέρι και ένα τσιγάρο καλοκαιρινό!

Church of the Sea : Φεστιβάλ είναι κάθε επόμενη ευκαιρία να γιορτάσουμε την μουσική. Μία γιορτή που φέρνει κοντά ανθρώπους με κοινό τόπο την αγάπη και το ενδιαφέρον για την τέχνη.

Τι σημαίνει για εσάς ο όρος «σκηνή;»

Head On: Σκηνή (η) 3(γ). κάθε χώρος στον οποίο δίνονται παραστάσεις (θεατρικές ή μουσικές): η Αθήνα γέμισε από μεγάλες και μικρές -, όπου νέοι καλλιτέχνες παρουσιάζουν τη δουλειά τους.

Toxic Rabbits: Στους toxic rabbits αρέσει ο σουρεαλισμός και η δυστοπία. Η σκηνή είναι μία δυστοπία και μία απόδραση από την πραγματικότητα της αδικίας. Πάνω σε αυτή παύουν όλα τα κοινωνικά στερεότυπα. Η διαφορά με την πραγματική ζωή είναι ότι πάνω στη σκηνή οι καλλιτέχνες απολαμβάνουν την ελευθερία να περιγράψουν μία φανταστική πολλές φορές ιστορία χωρίς να τους χαρακτηρίσουν ως τρελούς. Δυστυχώς, στην καθημερινή ζωή το διαφορετικό και το προκλητικό αποκρούεται συχνά ως παρανοϊκό. Γι αυτό οι κοινωνίες για τους αποκλεισμένους και καταπιεσμένους είναι φυλακές

Atomic Love: Είναι το σημείο εκείνο που στην ουσία, ολοκληρώνεις και εξαργυρώνεις τον κόπο που έχεις δαπανήσει, μέχρι και να ανέβεις σε αυτήν!

Church of the Sea : Η σκηνή είναι το απόλυτο στοίχημα του μουσικού. Εκεί που εκτίθεται στην κρίση και ίσως, στην αποδοχή του κοινού.

Τι είναι τελικά το Happening Now Fest;

Head On: Όλα τα παραπάνω.

Toxic Rabbits: Το Happening Now Fest είναι μία ευκαιρία απόδρασης μέσα από τη μουσική

Atomic Love: Είναι μία κίνηση του I-Jukebox, ενός πολύ σημαντικού μέσου στην μουσική βιομηχανία, να αναδείξει νέες προσπάθειες και «φρέσκια» μουσική.

Church of the Sea : Πέντε σχήματα με διαφορετικό υπόβαθρο, αλλά την ίδια αγάπη για αυτό που κάνουν. Ο τίτλος μπορεί να δηλώνει ότι ‘συμβαίνουν τώρα’ αλλά σίγουρα θα πουν πολλά και στο μέλλον. Αν προσθέσουμε και το ότι θα είναι η παρθενική εμφάνιση των Church of the Sea, τότε γίνεται αντιληπτή η σημασία του φεστιβάλ για εμάς